Casi 16 millones de pesos costo realizar Sazón: Municipalidad dio a conocer los números del evento

La Municipalidad de Nueve de Julio dio a conocer un informe a la comunidad sobre el desarrollo del evento de Sazon que se realizo los pasados dias 11 y 12 de abril, y que se encuentra disponible la rendición de cuentas a disposición del contribuyente.

Según el informe del área contable de la Municipalidad, la documentación podrá ser consultada por los vecinos interesados, en el marco de las acciones de transparencia y acceso a la información pública impulsadas por la gestión municipal, a fin de continuar fortaleciendo mecanismos de participación y conocimiento sobre la administración de los recursos utilizados en este tipo de eventos comunitarios.

Si bien no dio a conocer el link, si difundió el municipio el siguiente flayer de los números de recaudación y gastos del evento gastronómico y cultural