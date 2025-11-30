Una nueva del Trigo 25-26. Crecería el rinde nacional mas de lo esperado

La cosecha de trigo ya cubre el 33,9 % del área apta, informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su panorama Agricola Semanal (PAS), destacando que las labores se extienden hacia zonas del centro del área agrícola alcanzando con un ritmo similar al del avance promedio histórico, arrojando rendimientos que superan a los esperados hasta nuestra anterior proyección de producción, con un valor nacional de 35,9 qq/Ha., indico la entidad.

En el informe PAS, se describe que la evaluación del impacto de las heladas de fines de octubre muestra daños menores a los previstos, tanto en la extensión del área afectada como en la severidad del daño, reflejando cómo los elevados niveles de humedad presentes en el perfil contribuyeron a amortiguar el efecto de estos eventos.

En conclusión, nuestra proyección de producción asciende a 25,5 MTn, 1,5 MTn por encima de nuestra anterior proyección, superando al anterior máximo (Campaña 2021/22: 22,4 MTn) en un 13,8 %.

Cebada

La cosecha de cebada cubre el 3 % de la superficie apta a nivel nacional y las labores comienzan a generalizarse sobre el centro y norte del área agrícola, mientras que el avance sigue siendo limitado en el sur. A nivel nacional, del área aún pendiente de cosecha, el 43 % se encuentra en madurez fisiológica y el resto continúa transitando las últimas etapas de llenado.

Sobre el oeste y sudeste de Buenos Aires, si bien las heladas de fines de octubre y principios de noviembre han tenido un impacto heterogéneo, el potencial de rendimiento resulta mejor de lo esperado, compensando las pérdidas ocasionadas por las heladas y permitiendo sostener nuestra proyección de producción en 5,3 MHa.