Una joven defendió a su hermano en una pelea callejera y la mataron de un balazo

La madrugada en Merlo quedó marcada por una tragedia que golpeó de lleno al barrio. Morena Magali Medina, de 21 años, murió tras recibir un disparo en el pecho cuando salió de su casa para auxiliar a su hermano en medio de una pelea callejera que terminó de la peor manera.

Todo se desató a partir de un conflicto previo entre un grupo de jóvenes. Esa tensión volvió a estallar cuando el hermano de Morena se encontró en la calle con quienes ya había tenido problemas días atrás. Lo que empezó como una discusión subió rápidamente de tono y derivó en una confrontación física que atrajo la atención de los vecinos.

La escena cambió en segundos cuando uno de los agresores sacó un arma y comenzó a disparar. Un proyectil impactó en el pie del hermano de la joven, que cayó herido en plena calle. Desde su casa, Morena alcanzó a ver la situación y no dudó: salió corriendo para intentar ayudarlo sin imaginar que estaba a punto de quedar en medio del ataque.

Según indicaron fuentes de la investigación, fue en ese instante cuando la joven recibió el balazo que resultó fatal. La trasladaron de urgencia al Hospital Malvinas junto a su hermano. Mientras él fue atendido y dado de alta horas después, Morena ingresó al quirófano en estado crítico y murió pese a los esfuerzos médicos.

Tras el crimen, los responsables escaparon y la zona quedó bajo custodia policial para la realización de las pericias. La causa quedó en manos de la Justicia de Morón, que inició una investigación para identificar a los autores del ataque. En las últimas horas, una serie de allanamientos permitió la detención de dos jóvenes señalados como partícipes del homicidio y de la tentativa de homicidio contra el hermano de la víctima.

El asesinato de Morena provocó una profunda conmoción en el barrio. Vecinos, familiares y amigos se movilizaron para exigir justicia y reclamar que el caso no quede impune. Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos en una noche que terminó de manera irreversible.

fuente infocielo