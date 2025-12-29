Una fábrica de calzado en Chivilcoy despide a trabajadores en Navidad

Las festividades de fin de año se vieron empañadas para diez familias de nuestra localidad. La empresa Arluchi S.A., conocida comercialmente como IDS Suelas, dedicada a la fabricación de componentes de caucho y EVA, procedió al despido de una decena de trabajadores en su planta del Parque Industrial, donde opera desde el año 2011. Con esta medida, la fábrica queda funcionando con apenas 25 operarios, una cifra mínima para una estructura que supo ser referente en la región.

La noticia generó un visible malestar en la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), ya que la empresa rompió unilateralmente un compromiso asumido a finales de noviembre, en el cual se había pactado sostener la dotación de personal sin cesantías hasta el mes de marzo. Según confirmaron fuentes gremiales, la comunicación del despido fue casi fortuita: “Nos enteramos el jueves, vía telefónica a través de uno de sus directivos; camino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la marcha federal contra la reforma laboral”.

El caso de IDS Suelas no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una crisis sistémica que afecta a toda la cadena de valor del calzado y el textil en el periodo 2024-2025. Los representantes sindicales de Chivilcoy fueron tajantes al señalar el efecto devastador de la política de comercio exterior: “están todos los negocios explotados de productos importados y no hay ventas”.

La empresa enmarcó estas desvinculaciones en un escenario crítico configurado por varios factores concurrentes:

Apertura de importaciones

La reducción de aranceles y la eliminación de controles de etiquetado técnico desde julio de 2024 facilitaron el ingreso de productos extranjeros.

Derrumbe del consumo

La caída de la demanda interna ha paralizado las ventas minoristas.

Pérdida de clientes clave

El retiro de firmas como Puma, que funcionaba como un comprador relevante para la planta, dejó a la fábrica con un exceso de capacidad ociosa.

De acuerdo a datos de la Cámara del Calzado, la actividad sectorial reporta una baja interanual de entre el 30% y el 40%, tendencia que terminó por arrastrar a la firma local.

IDS Suelas nació como una inversión de capital brasileño, liderada por el empresario Andrei Lagranha, con el objetivo de funcionar como proveedor satélite de la gigante Paquetá. En sus inicios, operó mediante dos unidades, Rubber Soul y Arluchi, que lograron sobrevivir a la crisis de 2018 y se fusionaron operativamente en 2019 bajo el paraguas del Grupo IDS.

