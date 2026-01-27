Una estrella del fútbol argentino que estuvo en la cárcel ahora se convirtió en Pastor
Adrián «Maravilla» Martínez, una de las figuras indiscutidas de Racing Club fue ungido como pastor evangelico, en una emotiva ceremonia en la Comunidad Cristiana de Campana, donde el jugdor racinguista recibió la bendición del consejo pastoral para iniciar su labor como pastor, un rol que desempeñará junto a su tío, Marcelo Falcón.
El vínculo de Martínez con la fe no es nuevo ni superficial. Su historia de redención es conocida en el ambiente del fútbol: fue bautizado por el pastor Juan Carlos Chevriau hace más de una década, mientras se encontraba privado de su libertad. Desde aquel momento, el goleador asegura que su vida cambió radicalmente.
«Uno no elige el llamado, sino que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Por más que uno le quiera esquivar o correr, Dios te termina llevando al propósito que tiene para tu vida», expresó el delantero durante su presentación.
A pesar de que su carrera profesional en la Academia continúa vigente, el delantero ya ha definido la hoja de ruta para su labor ministerial a través de un plan integral que contempla, como eje principal, la construcción de un templo en su propio predio para congregar a los fieles de su comunidad.
Esta misión, que refuerza el componente familiar de su vocación, será llevada adelante en conjunto con su tío Marcelo, consolidando un proyecto que se apoya en una sólida trayectoria de diez años dedicados a la predicación.
La historia desconocida de Maravilla Martínez: trabajo duro, cárcel y revancha
Martínez nació en Campana y hoy, a los 33 años, atraviesa el mejor momento de su carrera. Sin embargo, el camino hasta ese presente soñado estuvo lejos de ser sencillo. No pasó por divisiones inferiores y desde muy joven tuvo que trabajar para subsistir: fue empleado de una distribuidora, recolector de basura y albañil. En su adolescencia, el fútbol era apenas una pasión de barrio, jugando para Las Acacias, el club que llegó a presidir su madre.
El episodio más duro de su vida ocurrió en 2014. Tras un ataque en el que su hermano Braian fue baleado, Adrián fue detenido y acusado de un hecho que no cometió. Pasó siete meses en prisión, donde, según relató, sufrió hambre, violencia y situaciones límite. “Si mi familia no me llevaba comida, no comía”, contó tiempo después. También estuvo cerca de ser apuñalado en más de una riña interna. A fines de ese año, su inocencia fue probada y recuperó la libertad.
El renacer de Maravilla Martínez: la carrera que despegó después de la cárcel
Una vez fuera del penal, Martínez pidió una sola cosa: una oportunidad en el fútbol. Y llegó. Defensores Unidos de Zárate lo probó y lo fichó sin contrato. A los 22 años debutó oficialmente y comenzó una carrera tan tardía como ascendente.
En 2017 explotó con 21 goles, lo que le permitió dar el salto a Atlanta, donde continuó creciendo y hasta se dio el gusto de convertirle a River en la Copa Argentina. Luego llegaron los desafíos internacionales: Sol de América, Libertad —con debut y triplete incluidos—, Cerro Porteño y Coritiba.
De regreso al país, Instituto fue el trampolín definitivo: marcó 18 goles y captó la atención de los grandes.
Maravilla Martínez, el goleador que hizo historia en Racing
En Racing, “Maravilla” escribió las páginas más importantes de su carrera. Ya suma más de 50 goles con la camiseta de la Academia, entre ellos el tanto en el clásico ante Independiente y 10 goles en la campaña que terminó con la conquista de la Sudamericana tras 36 años de espera. Además, fue el máximo goleador de la Copa Libertadores 2025.
Aunque el apodo lo acompaña desde hace tiempo, Martínez confesó que no se siente cómodo con él por la presión que implica. “Lo que hizo Dios conmigo fue una maravilla”, explicó.
Deja un comentario