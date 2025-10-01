Una empresa líder en semillas presenta un ambicioso plan de crecimiento en el mercado de soja

La marca, que forma parte de GDM, apunta a alcanzar 2,5 millones de hectáreas de soja sembradas con sus variedades para el año 2029, basando esta expansión en la adopción del sistema Sembrá Evolución como pilar fundamental para el desarrollo del sector.

Durante su participación en el panel «Insumos, novedades en Semillas», Rodríguez Landa explicó la estrategia de posicionamiento de Neogen, destacando su consolidación a nivel global y sus proyecciones específicas para el mercado local.

«En Argentina nos estamos posicionando muy fuerte a partir de esta campaña, y según nuestras proyecciones, llegaremos a ocupar unas 400 mil hectáreas de soja con nuestras variedades», afirmó.

El plan de crecimiento es contundente, ya que “apuntamos al 2029 a estar en aproximadamente 2,5 millones de hectáreas». Este objetivo está directamente ligado a la consolidación de un nuevo paradigma en el agro, donde el reconocimiento de la propiedad intelectual juega un rol central.

Rodríguez Landa señaló que este crecimiento irá «de la mano con una adopción de Sembrá Evolución», estimando que para esa fecha el mercado podría alcanzar un 70 por ciento de reconocimiento de la propiedad intelectual sobre el total del área sembrada . La importancia de este sistema fue un tema central del seminario de la cadena de la soja.