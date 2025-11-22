Una discusión de tránsito en Zárate terminó a los tiros: tres heridos, entre ellos un policía

Una discusión de transito en pleno centro de Zarate derivó en un violento tiroteo entre un subteniente de la Policía Bonaerense y dos hombres que circulaban en un auto, en un episodio que dejó a los tres heridos y obligó a un amplio despliegue policial.

La pelea escaló rápidamente: hubo frenadas bruscas, maniobras de encierro y hostigamiento durante varias cuadras. Al llegar a la esquina de Rivadavia y Almirante Brown, uno de los ocupantes del Peugeot extrajo un arma de fuego y disparó desde el interior del vehículo . El tiro hirió al subteniente en el hombro izquierdo.

Investigación y peritajes

Debido a que en el hecho intervino un miembro de la Bonaerense, la Prefectura Naval Argentina quedó a cargo del resguardo de la escena y de las primeras diligencias, junto con la comisaría 1ª de Zárate. También fue notificado el área de Asuntos Internos, que abrió su propia investigación.

Los investigadores secuestraron ambos vehículos, las armas utilizadas -incluido un revólver calibre .22 con numeración suprimida- y prendas del efectivo policial. La causa quedó en manos de la UFI 7 de Zárate, a cargo del fiscal Leonardo Blanco.