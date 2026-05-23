Sobre el final de la campaña 25-26, se eleva el rinde en soja y maiz

Las nuevas estimaciones que emitio la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su panorama agricola semanal, eleva las proyeccion de rinde en el final de la actual campaña gruesa y ubican al maíz con posible récord de 64 MTn, mientras que la soja alcanzaría 50,1 MTn, aun con una menor área sembrada respecto de cálculos previos, por parte de la entidad cerealista.

En el caso de la soja ya cubrió el 74,7% del área apta a nivel nacional, luego de un avance intersemanal de 17 puntos porcentuales. En ese marco, el rinde promedio se ubicó en 32,8 qq/Ha, el valor más alto de las últimas seis campañas.

Aun con una reducción del área estimada, que pasó a 16,8 MHa, la mejora en los resultados permitió elevar la proyección de producción en 1,5 MTn. Así, la nueva expectativa para la oleaginosa quedó en 50,1 MTn.

Los rindes sostuvieron la mejora

Según el informe del PAS, los resultados por encima del promedio se consolidaron en amplios sectores del área agrícola. Entre las regiones destacadas aparecen el NOA, NEA, ambos núcleos, el Centro-Norte de Córdoba y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires.

El desempeño estuvo asociado, en buena medida, a las precipitaciones registradas durante parte del ciclo del cultivo. En soja de segunda, la recolección ya superó el 60% en el Núcleo Sur, Córdoba y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, donde se registraron rindes récord para la región.

La comparación interanual muestra que la superficie implantada quedó 9% por debajo de la campaña previa y 1,3 % por debajo del promedio de los últimos cinco ciclos. Sin embargo, el buen comportamiento productivo compensó el recorte y permitió mejorar la estimación final.

El maíz apuntó a un récord histórico

En paralelo, la Bolsa incorporó 300.000 hectáreas adicionales de maíz a la superficie estimada previamente. Gracias a esta modificación, el área implantada ascendió a 8,4 MHa, igualando el máximo histórico de la serie PAS registrado en la campaña 2023/24.

Con ese nuevo escenario, la producción proyectada subió a 64 MTn, es decir, 3 MTn más que la estimación anterior. De concretarse, marcaría un récord histórico y superaría en 15,3 % al registro de la campaña 2018/19, que había alcanzado 55,5 MTn.

La cosecha del cereal avanzó hasta el 32,9% del área apta, con un rinde promedio de 84,8 qq/Ha. El progreso semanal fue limitado, de apenas 0,9 puntos porcentuales, en un contexto donde buena parte de las labores continuó enfocada en la soja.

En maíz tardío, el informe señaló que siguió aumentando la proporción de lotes en madurez fisiológica. Con el inicio de la recolección cada vez más cerca, las expectativas de rinde se mantienen favorables.

Con estos resultados, la campaña gruesa volvió a sumar señales positivas en un tramo clave del calendario agrícola. La combinación entre rindes elevados en soja y una mayor superficie maicera modificó las proyecciones y reforzó el peso de ambos cultivos en la oferta nacional.