La 14º edición de la Maratón Estudiantil «Profesor Raúl Pastori» tiene fecha y recorrido

Desde la Dirección de la Escuela Técnica Nº 2 «Mercedes V. de Labbe», y del cuerpo de profesores de educación física se dio a conocer en rueda de prensa la fecha y recorrido de la 14º edición de la Maratón «Profesor Raúl Pastori», competencia que en la ultima edición conto con mas de 600 alumnos del nivel secundario, compitiendo en la misma.

Juan Pablo Filoni, Marcelo Albano, Marisol Roldan y Natalia Tampanaro, informaron que la carrera será el martes 2 de junio a las 14hs. y la competencia partirá desde el frente del edificio educativo por Av. Tomas Cosentino y la nueva edición cuenta con modificaciones, informaron.

Filoni destaco competencia tiene continuidad, a lo que se suma el crecimiento del proyecto a lo largo de los años. Siempre venia realizándose en septiembre y desde el año pasado se opto por el mes de junio, y el resultado fue positivo.

En otro tramo de sus declaraciones Juan Pablo Filoni recordó que cuando uno habla de la Maratón «Raul Pastori», todos saben que es de la Técnica 2.“Es un poco rememorar también a ese gran profesor que fue Raúl Pastori (f). Todos los años lo nombramos y le agradecemos por su trayectoria y por su paso por la institución”, señaló.

Por su parte la profesora de Educación Física Marisol Roldán, informo que este año la competencia vuelve a la modalidad individual, luego de la experiencia por parejas implementada en la edición anterior. Las categorías son: menores, cadetes y juveniles. Los menores y cadetes correrán 1.500 metros, mientras que los juveniles recorrerán 2.500 metros”.

Sobre el circuito, se ocupo el profesor Marcelo Albano, informando que se mantiene el recorrido habitual, con salida frente al edificio de la Escuela, hasta el ingreso al Parque General San Martín.

“Los menores y cadetes harán un recorrido más corto dentro del parque, mientras que los juveniles darán la vuelta chica a la laguna antes de regresar a la escuela”, explicó.

El Profe Albano explico a la prensa que las distancias fueron adaptadas pensando en la experiencia de los estudiantes más jóvenes. “Son chicos de secundaria, pero muchos tienen apenas 11 años. Queremos que tengan una buena primera experiencia en este tipo de competencias y que la actividad sea cada vez más masiva y participativa”, sostuvo.

Respecto de la inscripción, la profesora Natalia Tempanaro comentó que ya hay más de 250 estudiantes anotados y que esperan superar ampliamente esa cifra durante los próximos días, para lo que los chicos interesados pueden hablar con los profesores de educación física de sus escuelas secundarias e inscribirse.