Expo Angus Otoño 2026: El honor de machos campeones recayo en «El Negro» de La Juanita y «El Colorado» de Santa Rosa
Al cerrar la evaluación de los machos, y antes de la elección de los Supremos de la Expo Otoño, el jurado Manuel López hizo un balance de los machos presentados en la pista: “El Negro es un torazo, tiene una calidad racial bárbara, tiene el tamaño justo que estaba buscando, corrección, carne, calidad, corrección en sus movimientos”. Del Colorado, señaló que “lo más sobresaliente es la cantidad de carne, la potencia que tiene y cómo se mueve. Es muy pulposo, muy carnicero, también con gran calidad racial y potencia, muy correcto, o sea, son todos casi perfectos”.
López ponderó el nivel general de los machos en la exposición: “muy buenos. No hay animales de tamaño, ni para grande ni para chico, y cada vez hay más calidad racial y más calidad de carne. La distribución de la carne está cada vez mejor, en eso se va evolucionando cada vez más”.
Carlos Ojea Rullán no ocultó su alegría al recibir la distinción de Gran Campeón Macho por el Senior presentado con el box 705, que ya había sido Reservado Campeón en Palermo del año pasado: “Estuvo congelando semen hasta hace dos meses, pero como estaba tan lindo, decidimos traerlo, y la verdad es que llegó impecable, está muy bien.
Maximiliano Bellocq estaba feliz con su doblete: fue papá de Justina en estos días y recibió el reconocimiento del Gran Campeón Macho Colorado por el box 620, que compitió como Dos Años Menor: “Hace 20 años aproximadamente que nos dedicamos a la cabaña con toda la familia. Es nuestra pasión. Este toro es el resultado genético que veníamos buscando hace mucho tiempo. Es una combinación genética que la pensamos mucho, y por suerte salió. Tenemos que hacer un tamaño intermedio, mucha musculatura, mucha clase, mucha corrección. Es un toro que va a ir a congelar semen y que vamos a vender el 50 por 100 en el remate anual nuestro”.
Veredictos:
GRAN CAMPEON MACHO NEGRO DE LA EXPO
Cabaña “La Juanita” de OJEA RULLAN, CARLOS IGNACIO ANTONIO – DELFINAGRO-SPINELLA-AGROSERVICIOS LATISANA-ALIGAFA S.A-EST. LA NEGRA-TRES MOLINOS- CAMPO DE TORRES
Box: 705 RP: C639
RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO NEGRO DE LA EXPO
Cabaña “Tres Marias” de CAB. TRES MARIAS S.A., – SERGIO MOLINA – JAVIER IROULE-GUY
BOX:697 RP: OC679
TERCER MEJOR MACHO NEGRO DE LA EXPO
Cabaña “Origen” de CIA. ARG. DE HACIENDA S.A.,
Box: 639 RP:917
GRAN CAMPEON MACHO COLORADO DE LA EXPO
Cabaña “Santa Rosa” de INDIO NUEVO S.A.,
Box:620 RP:1731
RESERVADO GRAN CAMEPON MACHO COLORADO
Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,
Box: 684 RP:1391
TERCER MEJOR MACHO COLORADO DE LA EXPOSICION
Cabaña “Don Sinforiano” de OCHOA, MAGDALENA SOFIA GIL DE
Box: 595 RP: 38
CAMPEON JUNIOR NEGRO
Cabaña “Las Tranqueras” de LA VALLE, HORACIO LUIS Y LA VALLE, MARTA VILA MORET DE, ALTINA INVERSORA S.A. – GERVASIO …
Box: 582 RP:1637
RESERVADO CAMPEON JUNIOR NEGRO
Cabaña “El Rincon” de LOPEPE, HECTOR EZEQUIEL
Box: 578 RP: 210
TERCER MEJOR JUNIOR NEGRO
Cabaña “La Clo” de BURG S.A.,
Box: 580 RP:522
CAMPEON JUNIOR COLORADO
Cabaña “Don Sinforiano” de OCHOA, MAGDALENA SOFIA GIL DE
Box: 595 RP: 38
RESERVADO CAMPEON JUNIOR COLORADO
CABAÑA “Don Romeo” de SPINELLA, ALEJANDRO EZEQUIEL
Box: 593 RP:2083
TERCER MEJOR JUNIOR COLORADO
Cabaña “Arandú” de ARANDU S.A.,
Box: 584 RP: 1957
CAMPEON DOS AÑOS MENOR NEGRO
Cabaña “Origen” de CIA. ARG. DE HACIENDA S.A.,
Box: 639 RP:917
RESERVADO CAMPEON DOS AÑOS MENOR NEGRO
Cabaña “Don Jose” de JOSE C. V. MAMMOLITI S.A.
Box: 644 RP: 4095
TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR NEGRO
Cabaña “23 de Noviembre” de ALDAZABAL, NESTOR DANIEL
Box: 614 RP: 457
CAMPEON DOS AÑOS MENOR COLORADO
Cabaña “Santa Rosa” de INDIO NUEVO S.A.,
Box:620 RP:1731
RESERVADO CAMPÉON DOS AÑOS MENOR COLORADO
Cabaña “La Pastoriza” de EL MADRIGAL S.R.L., JF CHIRUCHI-EL PUESTO DE IRAZABAL-DON ALFREDO-S. J. DE P. FO
Box: 643 RP: 3499
TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR COLORADO
Cabaña “Santa Rita” de ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO S.A.,
Box:647 RP:331
CAMPEON DOS AÑOS MAYOR NEGRO
Cabaña “Los Ranqueles” de APAREL S.A
Box:666 RP:91
RESERVADO DE CAMPEON DOS AÑOS MAYOR NEGRO
Cabaña “Don Jose” de JOSE C. V. MAMMOLITI S.A.,
Box: 673 RP:4053
TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR NEGRO
Cabaña “Santa Cecilia” de EYHERABIDE, HECTOR MARIO RODEO EL DELMO S.A.
Box:671 RP: 242
CAMPEON DOS AÑOS MAYOR COLORADO
Cabaña “Quequén Sur” de SILLERO, SERAFIN
Box:662 RP: 902
RESERVADO CAMPEON DOS AÑOS MAYOR COLORADO
Cabaña “Los Ramones” de DIAZ, RAMON ALFREDO
Box:656 RP: 42
TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR COLORADO
Cabaña “Inambu” de CAB. INAMBU S.A.
Box: 670 RP: 2115
CAMPEON SENIOR NEGRO
Cabaña “La Juanita” de OJEA RULLAN, CARLOS IGNACIO ANTONIO – DELFINAGRO-SPINELLA-AGROSERVICIOS LATISANA-ALIGAFA S.A-EST. LA NEGRA-TRES MOLINOS-…
Box: 705 RP: C639
RESERVADO CAMPEON SENIOR NEGRO
Cabaña “Tres Marias” de CAB. TRES MARIAS S.A., – SERGIO MOLINA – JAVIER IROULE-GUY
BOX:697 RP: OC679
TERCER MEJOR SENIOR NEGRO
Cabaña “Las Tranqueras” de LA VALLE, HORACIO LUIS Y LA VALLE, MARTA VILA MORET DE,
Box: 685 RP: 1513
CAMPEON SENIOR COLORADO
Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,
Box: 684 RP:1391
RESERVADO CAMPEON SENIOR COLORADO
Cabaña “El Señuelo” de AGROS
ERVICIOS LATISANA S.A
Box: 703 RP:1022
TERCER MEJOR SENIOR COLORADO
Cabaña “Don Abraham” de GROENENBERG, KAREN – CAMPOS DE TORRES S.A.
Box:677 RP:501
Fuente y e imagenes: Angus
