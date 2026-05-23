23/05/2026   Agro

Expo Angus Otoño 2026: El honor de machos campeones recayo en «El Negro» de La Juanita y «El Colorado» de Santa Rosa

Al cerrar la evaluación de los machos, y antes de la elección de los Supremos de la Expo Otoño, el jurado Manuel López hizo un balance de los machos presentados en la pista: “El Negro es un torazo, tiene una calidad racial bárbara, tiene el tamaño justo que estaba buscando, corrección, carne, calidad, corrección en sus movimientos”. Del Colorado, señaló que “lo más sobresaliente es la cantidad de carne, la potencia que tiene y cómo se mueve. Es muy pulposo, muy carnicero, también con gran calidad racial y potencia, muy correcto, o sea, son todos casi perfectos”.

López ponderó el nivel general de los machos en la exposición: “muy buenos. No hay animales de tamaño, ni para grande ni para chico, y cada vez hay más calidad racial y más calidad de carne. La distribución de la carne está cada vez mejor, en eso se va evolucionando cada vez más”.

Carlos Ojea Rullán no ocultó su alegría al recibir la distinción de Gran Campeón Macho por el Senior presentado con el box 705, que ya había sido Reservado Campeón en Palermo del año pasado: “Estuvo congelando semen hasta hace dos meses, pero como estaba tan lindo, decidimos traerlo, y la verdad es que llegó impecable, está muy bien.

Maximiliano Bellocq estaba feliz con su doblete: fue papá de Justina en estos días y recibió el reconocimiento del Gran Campeón Macho Colorado por el box 620, que compitió como Dos Años Menor: “Hace 20 años aproximadamente que nos dedicamos a la cabaña con toda la familia. Es nuestra pasión. Este toro es el resultado genético que veníamos buscando hace mucho tiempo. Es una combinación genética que la pensamos mucho, y por suerte salió. Tenemos que hacer un tamaño intermedio, mucha musculatura, mucha clase, mucha corrección. Es un toro que va a ir a congelar semen y que vamos a vender el 50 por 100 en el remate anual nuestro”.

Veredictos:

GRAN CAMPEON MACHO NEGRO DE LA EXPO

Cabaña “La  Juanita” de OJEA RULLAN, CARLOS IGNACIO ANTONIO – DELFINAGRO-SPINELLA-AGROSERVICIOS LATISANA-ALIGAFA S.A-EST. LA NEGRA-TRES MOLINOS- CAMPO DE TORRES

Box: 705                       RP: C639

RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO NEGRO DE LA EXPO

Cabaña “Tres Marias” de CAB. TRES MARIAS S.A., – SERGIO MOLINA – JAVIER IROULE-GUY

BOX:697                      RP: OC679

 

TERCER MEJOR MACHO NEGRO DE LA EXPO

Cabaña “Origen” de CIA. ARG. DE HACIENDA S.A.,

Box: 639                                  RP:917

 

GRAN CAMPEON MACHO COLORADO DE LA EXPO

Cabaña “Santa Rosa” de INDIO NUEVO S.A.,

Box:620                                  RP:1731

RESERVADO GRAN CAMEPON MACHO COLORADO

Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,

Box: 684                       RP:1391

 

TERCER MEJOR MACHO COLORADO DE LA EXPOSICION

Cabaña “Don Sinforiano” de OCHOA, MAGDALENA SOFIA GIL DE

Box: 595                               RP: 38

 

CAMPEON JUNIOR NEGRO

Cabaña “Las Tranqueras” de LA VALLE, HORACIO LUIS Y LA VALLE, MARTA VILA MORET DE, ALTINA INVERSORA S.A. – GERVASIO …

Box: 582                                     RP:1637

 

RESERVADO CAMPEON JUNIOR NEGRO

Cabaña “El Rincon” de LOPEPE, HECTOR EZEQUIEL

Box: 578                                  RP: 210

 

TERCER MEJOR JUNIOR NEGRO

Cabaña “La Clo” de BURG S.A.,

Box: 580                                 RP:522

 

CAMPEON JUNIOR COLORADO

Cabaña “Don Sinforiano” de OCHOA, MAGDALENA SOFIA GIL DE

Box: 595                               RP: 38

 

RESERVADO CAMPEON JUNIOR COLORADO

CABAÑA “Don Romeo” de SPINELLA, ALEJANDRO EZEQUIEL

Box: 593                                 RP:2083

 

TERCER MEJOR JUNIOR COLORADO

Cabaña “Arandú” de ARANDU S.A.,

Box: 584                                RP: 1957

 

CAMPEON DOS AÑOS MENOR NEGRO

Cabaña “Origen” de CIA. ARG. DE HACIENDA S.A.,

Box: 639                                  RP:917

 

RESERVADO CAMPEON DOS AÑOS MENOR NEGRO

Cabaña “Don Jose” de JOSE C. V. MAMMOLITI S.A.

Box: 644                                 RP: 4095

 

TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR NEGRO

Cabaña “23 de Noviembre” de ALDAZABAL, NESTOR DANIEL

Box: 614                                   RP: 457

 

CAMPEON DOS AÑOS MENOR COLORADO

Cabaña “Santa Rosa” de INDIO NUEVO S.A.,

Box:620                                  RP:1731

 

RESERVADO CAMPÉON DOS AÑOS MENOR COLORADO

Cabaña “La Pastoriza” de EL MADRIGAL S.R.L., JF CHIRUCHI-EL PUESTO DE IRAZABAL-DON ALFREDO-S. J. DE P. FO

Box: 643                                 RP: 3499

 

TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR COLORADO

Cabaña “Santa Rita” de ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO S.A.,

Box:647                                    RP:331

 

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR NEGRO

Cabaña “Los Ranqueles” de APAREL S.A

Box:666                             RP:91

 

RESERVADO DE CAMPEON DOS AÑOS MAYOR NEGRO

Cabaña “Don Jose” de JOSE C. V. MAMMOLITI S.A.,

Box: 673                                 RP:4053

 

TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR NEGRO

Cabaña “Santa Cecilia” de EYHERABIDE, HECTOR MARIO RODEO EL DELMO S.A.

Box:671                           RP: 242

 

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR COLORADO

Cabaña “Quequén Sur” de SILLERO, SERAFIN

Box:662                              RP: 902

 

RESERVADO CAMPEON DOS AÑOS MAYOR COLORADO

Cabaña “Los Ramones” de DIAZ, RAMON ALFREDO

Box:656                             RP: 42

 

TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR COLORADO

Cabaña “Inambu” de CAB. INAMBU S.A.

Box: 670                         RP: 2115

 

CAMPEON SENIOR NEGRO

Cabaña “La  Juanita” de OJEA RULLAN, CARLOS IGNACIO ANTONIO – DELFINAGRO-SPINELLA-AGROSERVICIOS LATISANA-ALIGAFA S.A-EST. LA NEGRA-TRES MOLINOS-…

Box: 705                       RP: C639

 

RESERVADO CAMPEON SENIOR NEGRO

Cabaña “Tres Marias” de CAB. TRES MARIAS S.A., – SERGIO MOLINA – JAVIER IROULE-GUY

BOX:697                      RP: OC679

 

TERCER MEJOR SENIOR NEGRO

Cabaña “Las Tranqueras” de LA VALLE, HORACIO LUIS Y LA VALLE, MARTA VILA MORET DE,

Box: 685                    RP: 1513

 

CAMPEON SENIOR COLORADO

Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,

Box: 684                       RP:1391

 

RESERVADO CAMPEON SENIOR COLORADO

Cabaña “El Señuelo” de AGROS

ERVICIOS LATISANA S.A

Box: 703                    RP:1022

 

TERCER  MEJOR SENIOR COLORADO

Cabaña “Don Abraham” de GROENENBERG, KAREN – CAMPOS DE TORRES S.A.

Box:677                        RP:501

 

Fuente y e imagenes: Angus

