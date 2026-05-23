Feriado del lunes 25 de mayo: Se conoce como sera la recolección de residuos

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de recolección de residuos con motivo del feriado del día lunes 25 de mayo, donde se verá modificada la prestación de algunos servicios públicos.

En este sentido, se comunica que:

– La recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) será limitada.

– La recolección de residuos de carpido, poda y escombros en Zona 1 será limitada.

– No habrá recolección de residuos reciclables en Zona 2.

La Zona 1 está delimitada en el cuadrante de las calles Agustín Álvarez, Compairé, Urquiza y Ruta Provincial N° 65; el Barrio ex Matadero y el cuadrante comprendido entre Ruta Provincial N° 65, Quinquela Martin, Juan Manuel de Rosas y Laprida.

La Zona 2 comprende las calles Agustín Alvarez, Fangio, Acceso Perón y Eva Perón.

RECOLECCIÓN LIMITADA

Durante los feriados y días no laborables se conforman equipos de trabajo reducidos. Esto significa que la recolección se hace efectiva aunque, dependiendo del volumen de la basura en la vía pública, la misma puede no completarse al ciento por ciento. Por este motivo, solicitamos a los vecinos colaborar sacando los residuos únicamente en casos de necesidad, evitando así la acumulación en la vía pública y facilitando el trabajo de los equipos que se encuentren operativos.