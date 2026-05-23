«Fortalece la rentabilidad de la cadena»: En Argentrigo celebraron la reducción en los DEX al Trigo y Cebada

Tras conocerse el anuncio del presidente argentino Javier Milei en el marco del 172º Aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en bajar dos puntos los derechos de exportacion (DEX) a los cultivos de invierno, trigo y cebada, desde la misma cadena a traves de Argentrigo, celebraron la medida y destacaron que esto fortalece la rentabilidad del productor.

Reducir los derechos de exportación al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026, es una decisión que constituye un paso concreto y bienvenido en el camino hacia la eliminación total de los derechos de exportación», destacaron en una comunicación difundida por parte de Argentrigo.

«La reducción de dos puntos porcentuales en la alícuota representa un alivio fiscal en un contexto de costos elevados y márgenes ajustados. Con exportaciones de trigo, cebada y sus derivados por más de USD 4.000 millones cada año, esta baja fortalece la rentabilidad de la cadena, impulsando la intención de siembra y la aplicación de tecnología, generando más actividad y empleo en toda la agroindustria. Sumado a ello, el trigo brinda una herramienta estratégica para la gestión hídrica de los suelos en un contexto de abundantes precipitaciones en gran parte de las zonas productoras».

«Desde ArgenTrigo valoramos profundamente esta decisión, considerando que es el camino correcto. Seguiremos impulsando, en el intercambio con las autoridades nacionales, las medidas necesarias para consolidar y profundizar este proceso hacia la eliminación total de los derechos de exportación, un requisito necesario para que la cadena triguera, crezca, invierta y gane competitividad en los mercados internacionales».