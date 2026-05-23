Mariano Navone vs Learner Tien, a qué hora juegan la final del ATP 250 de Ginebra

Mariano Navone va en busca este sábado el título del ATP 250 de Ginebra cuando enfrente en la final al estadounidense Learner Tien , una de las grandes promesas del circuito. Juegan desde las 10 con transmisión directo por la señal de streaming de Disney+ .

El argentino llega en un gran momento tras conseguir una de las mejores victorias de su carrera: venció este viernes por 7-5 y 6-2 al noruego Casper Ruud , 17° del ranking y especialista en polvo de ladrillo, que además venía de disputar la final del Masters 1000 de Roma frente a Jannik Sinner .

Del otro lado estará Tien, que alcanzó la definición tras derrotar en semifinales al kazajo Alexander Bublik en un partido muy parejo que se resolvió en el tie-break del tercer set. El torneo suizo sirve como antesala de Roland Garros, que comenzará este domingo en París.

El gran triunfo de Navone sobre Ruud

Navone sorprendió el viernes a Ruud en las semifinales del torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo helvético. Consiguió reponerse de un 2-0 en contra en el primer set para mostrar su mejor versión y frustrar a un especialista en canchas lentas como el noruego, que terminó con 29 errores no forzados entre ambos parciales.

El argentino venía de eliminar al español Jaume Munar en los cuartos de final. Si se queda con el trofeo, escalará hasta el 35° puesto del ranking mundial. En caso de lograrlo, será el segundo título de su carrera tras la consagración conseguida hace unas semanas en el ATP 250 de Bucarest.

Tien dejó sin final a Bublik