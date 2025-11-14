Una de las mejores campañas: Un nuevo informe indica que los productores argentinos cosecharían unas 24 millones de toneladas de trigo

En el caso del trigo, se registró un progreso intersemanal de cosecha de 4,9 p.p. y cubre a la fecha el 16,5 % del área apta. El rinde promedio nacional continúa en aumento a medida que las labores se extienden sobre el centro del área agrícola, ubicándose actualmente en 26 qq/Ha.

Con el ascenso de las temperaturas se aceleró el desarrollo del cereal, y mientras que un 20 % del área en pie se encuentra en madurez fisiológica, esperando a ser cosechada, el 62 % transita el llenado de grano, arrojando estimaciones de rendimiento cada vez más consolidadas sobre el centro del área agrícola, con valores mínimos superando en muchos casos los 30 qq/ha y máximos de hasta 70 qq/ha, y promedios zonales que en algunos casos superan los máximos históricos en entre 16 y 27 %.

En el sector sur del área agrícola se concentra el 18 % que aún atraviesa el período crítico. Las estimaciones de rendimiento son alentadoras, pero aún inciertas hasta determinar el impacto de las heladas. Bajo este escenario, ajustamos nuestra proyección de producción a 24 MTn, la cual se posiciona como récord histórico, superando al anterior (Campaña 2021/22: 22,4 MTn) en un 7,14 %.

La cosecha de cebada comenzó de manera incipiente en el Centro-Norte de Santa Fe y se espera que se generalice hacia el centro de la región agrícola en los próximos 15 días.

A nivel nacional, el 78% del cultivo inició el llenado de grano y el 3% alcanzó madurez fisiológica, con buena condición general, aunque con afectaciones puntuales por heladas, anegamientos y enfermedades foliares; a pesar de ello, se esperan rindes por encima de la media en Buenos Aires.

En los núcleos cebaderos del Sur, el cultivo presenta muy buena condición, con rindes esperados por encima de la media y pérdidas mínimas por heladas en zonas puntuales, aunque los daños continúan siendo evaluados. La proyección de producción se mantiene en 5,3 MTn.