Una de cal y una de arena para el maíz. El oeste bonaerense esta en una situación delicada, el resto de las regiones agrícolas bien

Durante la última semana, la siembra de maíz con destino grano registró un buen progreso en su implantación, alcanzando el 25,6 % del área estimada a nivel nacional.

El mayor dinamismo en las labores se concentra en el centro del área agrícola, destacándose la provincia de Entre Ríos y el Centro-Norte de Santa Fe, donde ya se ha completado la siembra temprana según los planes previstos. Asimismo, sectores del norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, que presentaban demoras debido a excesos hídricos, han logrado avanzar significativamente, acercándose a valores normales de progreso para esta época del año.

Por el contrario, la situación en el centro y oeste de Buenos Aires continúa siendo delicada. Los colaboradores de la zona advierten que, de no concretarse la siembra temprana antes de mediados de octubre, la superficie remanente será redireccionada hacia fechas de siembra tardía.

Girasol

En el caso de girasol, la siembra cubre el 35 % de las 2,7 MHa proyectadas, luego de un progreso intersemanal de 2,7 p.p. Precipitaciones sobre el sur del área agrícola continúan agravando el escenario de excesos, dificultando la recuperación de los lotes y los caminos para retomar la siembra. Por el contrario, sobre el centro y norte del área agrícola, el ritmo de siembra es considerablemente mayor, por lo que aún se mantienen adelantos de 9,8 y 22 p.p. en comparación al ciclo previo y al promedio de las últimas 5 campañas, respectivamente. Respecto al área ya implantada, el 77,3 % se encuentra bajo condición hídrica Adecuada/Óptima, y el 100 % mantiene condición de cultivo Normal a Excelente.