Hockey Femenino: Atletico 9 de Julio gano en Lincoln

El sábado pasado se disputó la sexta fecha del Torneo de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, visitando los equipos del Club Atlético 9 de Julio a Rivadavia, de Lincoln, entidad que no presenta equipo de Sub 19, por ello se jugaron solamente en las otras tres categorías, con dos amplias victorias del equipo de 9 de Julio y un empate.

En primer término, en Sub 14, el partido comenzó parejo, probablemente influido por la baja temperatura, pero en el segundo cuarto Atlético pasó a dominar el juego, y finalizo con una victoria millonaria por 4 a 0.

Luego jugaron en Sub 16 donde Atletico 9 de Julio impuso por 6 a 0. Mientras que en primera división, comenzó muy bien, superior a la division de Rivadavia, convirtiendo el primer gol a los 7’ de juego, pero el equipo no mantuvo el dominio inicial y en la parte final, en dos corner cortos del local, convirtieron, para obtener un empate