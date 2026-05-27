Adultos mayores: Convocan al espacio, «Reflexiones que transforman»

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Adultos Mayores y la secretaría de Desarrollo Comunitario, invita a participar de un nuevo encuentro del ciclo “Reflexiones que transforman”, una propuesta orientada a generar espacios de diálogo, intercambio y crecimiento personal.

La actividad se desarrollará el viernes 29 de mayo, a las 16 horas, en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”, con entrada libre y gratuita.

En esta primera jornada se abordará la temática “Los roles a lo largo de la vida”, promoviendo la reflexión colectiva sobre las distintas etapas, experiencias y vínculos que atraviesan las personas a lo largo del tiempo.