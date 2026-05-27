Alerta violeta por niebla este miércoles: a qué hora se recomienda no salir por poca visibilidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para este miércoles que alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y amplias zonas del centro y norte del país.

Las neblinas y bancos de niebla se registrarán principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, reduciendo de manera considerable la visibilidad en rutas, accesos y aeropuertos.

Según el mapa oficial difundido por el organismo, la advertencia abarca al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y sectores de Santiago del Estero. También incluye regiones de Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca y Tucumán.