¿Por qué el Papa pidió “desarmar” la Inteligencia Artificial? Las claves de la impactante encíclica de León XIV

En un momento donde la geopolítica global parece rendirse ante la fascinación de los algoritmos y el “software es el nuevo acero” —una premisa que sobrevoló la reciente y hermética visita del magnate de Palantir, Peter Thiel, a la Casa Rosada—, el Vaticano ha decidido patear el tablero. Con la publicación de su primera encíclica, Magnifica Humanitas, el Papa León XIV lanza una advertencia que no solo es ética, sino profundamente política y pedagógica: es imperativo “desarmar” la Inteligencia Artificial (IA) para que no termine por devorar la soberanía de los pueblos y la dignidad de las personas.

Mientras el mundo observa con asombro cómo empresas privadas transnacionales adquieren un dominio sobre la humanidad superior al de muchos gobiernos, el Santo Padre propone un discernimiento urgente. No se trata de un rechazo a la técnica, sino de una batalla por quién tiene el derecho a gobernar el futuro.

¿Qué significa “desarmar” la Inteligencia Artificial?

Para León XIV, el concepto de “desarmar” la IA es la piedra angular de su mensaje. No pide destruir las máquinas, sino sustraerlas de la lógica de la competencia armamentística, que hoy se libra no solo en el campo militar, sino también en el económico y el cognitivo.

“Desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano”, sentencia el Pontífice con una retórica que busca iluminar las conciencias. Para el Papa, la IA se ha convertido en una carrera desenfrenada por el algoritmo más eficaz y el banco de datos más amplio para consolidar ventajas geopolíticas, lo que él define como una nueva dimensión de nuestra “Casa Común” que debe ser protegida.

El Papa utiliza la imagen bíblica de la Torre de Babel para describir el riesgo de nuestro presente: un proyecto de uniformidad absoluta que elimina la diversidad y sacrifica la dignidad en aras de la eficiencia. Frente a esto, denuncia lo que denomina el “síndrome de Babel”: “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único —incluso digital— capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en datos y rendimientos“.

Este diagnóstico adquiere un tinte dramático al hablar de las “tierras raras” del poder. Mientras la política argentina debate la extracción de litio y recursos naturales, León XIV advierte que el nuevo colonialismo ya no solo domina los cuerpos, sino que se apropia de la información vital. “Territorios enteros se ven atravesados por una nueva lógica de extracción: la de los flujos sanitarios, perfiles epidemiológicos, mapas genéticos y datos demográficos. Estas son las nuevas “tierras raras” del poder”, explica el Papa, alertando que quien posee estos datos posee una “palanca estructural” sobre el futuro de las poblaciones.

La trampa de la “objetividad” algorítmica

Uno de los puntos más pedagógicos de la encíclica es el desmantelamiento del mito de la neutralidad tecnológica. León XIV es tajante: la técnica “toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza”. En un contexto donde la “doctrina Palantir” sugiere que el poder duro se construye sobre el software, el Papa recuerda que los sistemas de IA son “cultivados” sobre arquitecturas que ni sus propios diseñadores comprenden del todo.

“La impresión de objetividad que las respuestas y las propuestas de estos sistemas pueden suscitar, corre el riesgo de hacernos olvidar que estas reflejan los parámetros culturales de quienes las han proyectado y adiestrado”, advierte el Santo Padre. Para él, confiar decisiones letales o vitales a un algoritmo es renunciar a la responsabilidad política y humana, ya que las máquinas no conocen “la compasión, la misericordia, el perdón y, sobre todo, la apertura a la esperanza de cambio en el individuo”.

Frente a la tentación de Babel, León XIV propone el “camino de Nehemías”: la reconstrucción de la ciudad de la convivencia fraterna pieza por pieza, con responsabilidad compartida y no impuesta desde lo alto por actores opacos. Este enfoque es especialmente relevante para el mundo del trabajo y la educación.

El Papa reclama una “higiene de la atención” en las escuelas para proteger a los jóvenes de la seducción de la “máquina perfecta”. “Debemos aprender a prescindir de la IA y proteger a nuestros jóvenes de la promesa de la máquina perfecta, de esa sutil seducción que hace parecer inútil el pensamiento humano precisamente cuando más se necesita”, exhorta.

En el ámbito laboral, el mensaje es igualmente firme. León XIV denuncia que, a menudo, la innovación se utiliza solo para reducir costos, obligando a los trabajadores a adaptarse a la velocidad de las máquinas. Por ello, pide que la tecnología se oriente a liberar tiempo y capacidades humanas, no a generar exclusión.

Un llamado a ser “arquitectos de la paz”

La encíclica concluye con una pregunta que resuena con fuerza ante la “guerra mundial a pedazos” y el avance de las armas autónomas: “¿Qué estamos construyendo?”. El Papa pide pasar de la “cultura del poder” a una “civilización del amor”, donde los algoritmos no sean herramientas de vigilancia invasiva o manipulación electoral, sino instrumentos para la justicia social.

“Ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor” a la humanidad, afirma León XIV. Su pedido de “desarmar” la IA es, en última instancia, un acto de esperanza: la convicción de que aún estamos a tiempo de evitar que el futuro sea una “caja negra” extranjera y de recuperar la capacidad de decidir, como pueblos soberanos, el destino de nuestra propia “casa común”.

La soberanía técnica, sugiere el Papa, no se mide en gigabytes, sino en la capacidad de permanecer “profundamente humanos” en un tiempo de máquinas. Es, como diría León XIV, la obra de nuestro tiempo.