Contexto favorable: La cadena del maíz planteo un fuerte mensaje político y económico en Maizar 2026

El Congreso Maizar 2026 que se desarrolla este miércoles en el centro de convenciones Golden Center de la ciudad de Buenos Aires inicio con un fuerte mensaje de ir por los resultados que puede entregar la cadena del maiz.

Un claro ejemplo es que la actual campaña estará entregando una producción de casi 70 millones de toneladas y altas expectativas de crecer para la 26/27. Con ese escenario el Congreso dio apertura con la presencia de referentes políticos, productores, empresarios y dirigentes agroindustriales bajo una consigna central: transformar el potencial productivo argentino en resultados concretos para toda la economía.

Durante la apertura del encuentro organizado por Maizar, el presidente del Congreso, Ramiro Costa, el presidente de Maizar, Federico Zerboni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, coincidieron en destacar el papel estratégico del agro como motor del crecimiento económico y reclamaron consolidar reglas estables para potenciar inversiones, exportaciones y agregado de valor.

«Del potencial a los resultados»

En la apertura. Ramiro Costa sostuvo que el debate ya no pasa por demostrar la capacidad productiva del agro argentino, sino por convertirla en empleo, inversiones y desarrollo federal. «Durante muchísimos años hablamos del potencial maicero argentino», sostuvo Costa y agregó que «esa discusión ya está saldada; este año estamos alcanzando una producción récord de más de 60 millones de toneladas». Costa destacó que el maíz y el sorgo representan mucho más que producción de granos y remarcó su impacto sobre cadenas como la carne, la lechería, los huevos, los biocombustibles, la bioenergía, la maquinaria agrícola y la industria tecnológica. «El desafío es generar más transformación local, más arraigo y más desarrollo federal», sostuvo.

Zerboni y el desafío de no dejar pasar otra oportunidad histórica

Por su parte el presidente de Maizar, Federico Zerboni, centró su exposición en la necesidad de aprovechar el contexto internacional favorable y evitar que la Argentina vuelva a desperdiciar oportunidades de desarrollo. «Hoy la geopolítica hizo que el tren esté pasando nuevamente por nuestra costa. La pregunta es si nos vamos a subir todos o si otra vez vamos a verlo pasar», sostuvo. Zerboni destacó que sectores como la minería y la energía ya comenzaron a transformar economías regionales y planteó que el agro debe avanzar hacia una etapa de mayor industrialización. «El desafío no es solo producir más maíz, el desafío es transformarlo en carnes, lácteos, huevos, etanol, bioenergía y desarrollo industrial», explicó.

Además, reclamó avanzar hacia retenciones cero «establecidas por ley», acelerar la baja de impuestos y consolidar reglas de largo plazo que permitan inversiones sostenidas. También cuestionó la presión fiscal provincial y municipal y pidió evitar que las rebajas nacionales sean compensadas con aumentos de tasas locales. Durante su discurso, Zerboni repasó además el trabajo técnico realizado frente a la chicharrita del maíz y destacó el desarrollo de nuevas regiones productivas, especialmente en la Patagonia bajo sistemas de riego.

Finalmente, defendió la necesidad de fortalecer la inserción internacional del agro argentino y criticó las barreras ambientales impulsadas desde Europa, a las que calificó como «proteccionismo disfrazado». «El potencial por sí solo no genera riqueza; solo genera nostalgia de lo que no fue. Es momento de pasar definitivamente del potencial a los resultados», concluyó.

A su turno, el titular de la cartera de agricultura, Sergio Iraeta planteó que el actual Gobierno modificó profundamente la relación entre el Estado y el sector agropecuario. «Venimos de gobiernos que destrataron al campo y lo colocaron del lado de los malos para justificar la extracción de recursos. Ese paradigma cambió», afirmó.

Iraeta destacó las medidas tomadas por la gestión de Javier Milei y sostuvo que el cambio no es discursivo sino concreto. «Las retenciones están bajando, los aranceles se eliminan, no hay cupos, no hay prohibiciones ni permisos para exportar. Hay otro ambiente para trabajar y para sembrar», señaló y fue alli cuando nadie del publico acompaño y exhigio un aplauso por lo hecho.

Iraeta también realizó un fuerte llamado al sector agropecuario para acompañar políticamente el proceso económico y pidió cambiar el clima de pesimismo que históricamente predominó en la actividad. «Tenemos que cambiar el ánimo y la actitud porque si no van a volver los otros y van a volver las políticas que castigaban al campo», advirtió.

El funcionario reconoció que aún quedan pendientes en materia de competitividad, pero sostuvo que el Gobierno está haciendo «lo imposible» dentro de las restricciones presupuestarias actuales. Además, consideró que uno de los errores históricos del agro fue no haber sabido comunicar adecuadamente su aporte al conjunto de la sociedad. «Durante muchos años el campo fue el villano de una historia mal contada. La mala política aprovechó eso para construir un relato donde el agro era el enemigo», afirmó. Iraeta aseguró que la agroindustria vuelve a convertirse en el principal motor de recuperación económica del país y sostuvo que «la Argentina está saliendo del pantano prendida al enganche del agro».

Santilli: «El campo dejó de ser una caja para financiar al Estado»

El acto de apertura fue cerrado por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien defendió el rumbo económico del Gobierno y aseguró que el país atraviesa un cambio estructural. «Ustedes siempre fueron el motor de la República Argentina y hoy hay un gobierno que empieza a sacarles la pata de encima», afirmó ante productores y empresarios. Santilli remarcó que la Argentina atraviesa un momento de expansión productiva, con exportaciones agroindustriales creciendo un 18% en el primer cuatrimestre y una cosecha de maíz cercana a las 70 millones de toneladas. El funcionario insistió en que el crecimiento exportador solo puede sostenerse con estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal. «Pasamos de un país con 211% de inflación anual a otro escenario completamente distinto; todavía falta, pero el rumbo está claro», señaló.

En otro tramo de su discurso, defendió la estrategia económica oficial y aseguró que el objetivo central es evitar que el sector productivo vuelva a ser utilizado para financiar déficits estatales. «El presidente tiene una visión contundente: apoyar a quienes producen, trabajan e invierten. No volver nunca más a ponerle la mano en el bolsillo al campo», sostuvo. Santilli también destacó el desarrollo de nuevos sectores económicos, como la minería, el petróleo y el gas, y afirmó que provincias históricamente relegadas comienzan a modificar su matriz productiva.

Finalmente, Santilli hizo mencion del crecimiento de provincias como Catamarca, San Juan, Río Negro y Neuquén a partir de inversiones vinculadas a minería y energía, y aseguró que la Argentina tiene potencial para crecer durante «20 o 30 años consecutivos». Al tiempo que defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral y las políticas orientadas a reducir impuestos y eliminar regulaciones. En un fuerte tono político, cuestionó los modelos económicos basados en déficit fiscal y emisión monetario.