Una avioneta cayo a tierra y su piloto salva su vida de milagro

Minutos después de las 19:35 de este jueves se produjo la caída de una avioneta en un camino rural que conduce a Olascoaga. Bomberos Voluntarios de Bragado acudió al lugar con el móvil N.º 28, a cargo de Luna Vanesa, para asistir al piloto y asegurar el área del impacto.

Según se informó, el piloto Pablo Mammet viajaba solo al momento del incidente. Tras el siniestro, fue asistido en primera instancia por Rivero Miguel y Coppola Enzo, quienes lograron ayudarlo a salir de la aeronave y brindaron contención hasta el arribo de los servicios de emergencia.

Posteriormente, Rivero trasladó al piloto al hospital municipal, donde se encuentra recibiendo atención médica.

El parte inicial indica que su estado es estable y fuera de peligro inmediato, mientras continúa siendo evaluado por profesionales de salud.

La avioneta quedó volcada sobre el camino, con daños visibles en el fuselaje. Las causas del accidente aún se desconocen y se aguarda la intervención de autoridades aeronáuticas para peritajes y determinación del origen del siniestro.

Bragado TV