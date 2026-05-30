Devolver protagonismo: Con la presencia de Jorge Reale y Sebastian Battaglia, la Agrupación Arriba Boca reunió a socios boquenses en 9 de Julio

Tal como fuera anunciado, este viernes en se de la Peña Boquense Antonio Roma de la ciudad de 9 de Julio, de calle Mitre y Juan B. Justo recibió la visita de integrantes de la agrupación Arriba Boca que impulsa la candidatura de Jorge Reale y de el ex mediocampista de Boca, Sebastián Battaglia a presidir los destinos del Club Atlético Boca Juniors; y quienes se encuentran recorriendo distintas localidades del país en el marco de su proyecto de cara a las próximas elecciones del club de la ribera.

Con la presencia de socios de Boca del distrito y de la region, durante el encuentro, los candidatos compartieron una charla con socios, y miembros de la peña local, donde expusieron sus principales propuestas e intercambiaron opiniones sobre la actualidad institucional, deportiva y social del club Boca.

La presencia de Sebastián Battaglia, el futbolista más ganador de la historia de Boca Juniors, despertó un gran interés entre los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de dialogar y fotografiarse con una de las máximas figuras de la institución xeneize.

Por su parte, el empresario mendocino, Jorge Reale presentó los lineamientos de su proyecto de gestión, destacando la importancia de fortalecer el vínculo con los socios y las peñas de todo el país, actores fundamentales en la vida institucional del club.

Malas decisiones deportivas

Ambos dirigentes llegaron a la Peña boquense acompañado por el presidente de Arriba Boca, Lucas Vitar, quienes, además de los aplausos de bienvenida, se dispusieron al dialogo con la prensa local presente. Allí explicó que la visita forma parte de una recorrida nacional que busca construir una propuesta basada en el contacto directo con socios e hinchas.

“Vinimos a escuchar. Queremos llegar al 2027 con el proyecto más serio posible y para eso tenemos que conocer qué piensa cada hincha de Boca en todo el país”, afirmó.

El dirigente remarcó que su objetivo es construir una alternativa que supere las divisiones internas y permita recuperar la competitividad deportiva del club.

Ayer nos sentimos mal por la eliminación( se refirió al partido en que Boca perdió ante la Universidad Católica), pero que se queden tranquilos. Hay socios de Boca trabajando para construir un club serio, moderno y ganador. Nosotros no venimos a hablar mal de nadie; venimos a hablar bien de Boca y a pensar cómo volver a ganar”, expresó.

Consultado acerca de la actual gestión en Boca, Reale sostuvo que respeta los procesos institucionales y que cualquier cambio deberá producirse mediante el voto de los socios. Sin embargo, consideró que Boca ha cometido errores en materia deportiva.

“Boca no tiene un problema institucional. Lo que ha tenido son malas decisiones deportivas. Nosotros creemos que hay que construir una propuesta superadora y trabajar para devolverle al club el protagonismo que merece”, subrayo.

El rol de Battaglia

Por su parte Sebastián Battaglia explicó que decidió sumarse por la visión de largo plazo que le planteó Reale y por la posibilidad de trabajar en una estructura profesional para el fútbol de Boca.

En tanto que desde la Peña Antonio Roma agradecieron la visita de ambos dirigentes y remarcaron la importancia de generar estos espacios de encuentro y participación para los hinchas boquenses del interior, reafirmando su compromiso con la vida institucional de Boca Juniors.