Preocupación en Sociedad Rural 9 de Julio por una decisión municipal que afecta a productores del distrito

Desde el 1 de marzo del corriente año la Municipalidad de 9 de Julio a traves de la Secretaria de Hacienda estableció que los productores agropecuarios que requieran hacer cualquier tramite ante el Estado municipal, «el productor debe estar al día con las correspondientes Tasas y Derechos Municipales», de acuerdo al Articulo 40 de la Ordenanza Fiscal impositiva de este año 2026. Esto fue cuestionado, mucho mas en una falta de contra prestación del municipio en lo que hace a la red vial rural.

Productores del distrito se ven afectados

En ese sentido, desde la Sociedad Rural de 9 de Julio, hicieron publica su manifestación y preocupación ante el impedimento por parte de los productores para emitir guías por deudas de tasas municipales, situación que ya está afectando a numerosos productores del distrito, informaron en una gacetilla difundida.

«Consideramos que esta medida resulta inconstitucional y solo refleja un fin recaudatorio, sin que dicha recaudación se vea reflejada en mejoras para el sector, especialmente en el estado de los caminos rurales, que hoy se encuentran en condiciones muy deficientes».

«Creemos necesario encontrar soluciones que no sigan perjudicando al productor agropecuario en un contexto ya crítico para la producción.

El Concejo Deliberante se modifique el Art. 40.

Cabe recordar que desde lo legislativo local, un proyecto presentado por el Bloque La Libertad Avanza, solicito se modifique el articulo 40 de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2026, la cual establece que para acceder a cualquier trámite municipal es necesario que los contribuyentes no posean deudas por tasas y derechos con el municipio.

La iniciativa fue tratada y aprobada en el Concejo Deliberante a fines del mes de abril sin embargo no ha sido reglamentada por el Ejecutivo Municipal para que entre en vigencia.