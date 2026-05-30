Agenda cultural: Mayo Sinfónico convoca hoy sábado en el Salón Blanco

Hoy sábado 30 de mayo a las 20 hs., en el Salón Blanco Municipal tendrá lugar una nueva edición del ciclo “Mayo Sinfónico”. En esta ocasión, el concierto llevará el nombre “Nuestros talentos”, en el marco del décimo aniversario de la Orquesta 9 de Julio, dirigida por Cristian Luzza que impulsó la iniciativa del evento, y organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 9 de Julio.

El concierto contará con el acompañamiento de la orquesta de Guitarras del Conservatorio Juan R. Pérez Cruz de la ciudad de Junín, músicos de la Orquesta de General Viamonte y los coreutas dirigidos por Cristian Medina.

Haciendo un recorrido por su historia, mayo sinfónico nace en el año 2019 como un festival de música clásica propio de la ciudad para incentivar a los músicos de la Orquesta 9 de Julio a ver y compartir con otras orquestas.

A lo largo de los años han participado del mismo orquestas, cuartetos, dúos y distintas agrupaciones que han sido parte de la programación y experiencia.

En esta nueva edición se mostrará a los talentos de la Orquesta 9 de Julio que se han formado a lo largo de sus primeros 10 años.