Presencia Federal: Nicolás Pino oficializo su candidatura por un tercer mandato en SRA

La Sociedad Rural Argentina por estos días tiene un proceso de armado de su próxima exposición rural, uno de los eventos de mayor envergadura como entidad, pero también se apresta, hasta el próximo mes de septiembre transitar un camino de disputa politica, para saber quien presidira la entidad a partir del voto de los socios de SRA.

Ya es conocido que Marcos Pereda, actual vice presidente, pretende liderar ese nuevo proceso y que lo ha enfrentado de alguna manera con el actual presidente, Nicolas Pino que esta a punto de cumplir su segundo mandato al frente de la entidad de calle Sarmiento y Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires; y en ese escenario, este viernes, el propio Pino oficializo su candidatura por un tercer mandato.

Las elecciones se realizarán el próximo 9 de septiembre. El actual presidente de la SRA confirmó su decisión luego de recibir el aval registrado en un documento firmado por 800 socios de los 14 distritos, que acompañaron además el lanzamiento de la corriente Presencia Federal.

«Agradezco el contundente aliento que me brindan los productores de todo el país, a partir del cual he decidido presentarme para presidir un nuevo mandato de nuestra entidad», destacó Pino tras anunciar su postulación.

En ese marco, el dirigente planteó que el sector agropecuario atraviesa una etapa decisiva. Y agregó: «El campo está frente a un momento clave del país y del mundo, con grandes desafíos y oportunidades. Tengo la firme convicción para dar un paso más en el camino transitado y así, junto a un equipo profesional, poder terminar con la tarea que nos hemos propuesto».

Retenciones, previsibilidad y agenda gremial

Pino vinculó su candidatura con la continuidad de una agenda centrada en la presión impositiva, la previsibilidad y la representación gremial de los productores. Y mencionó: «En esta etapa de nuestro país no solo hemos alcanzado una rebaja en las retenciones, cuestión sobre la cual tuvimos novedades en los últimos días, sino también una mayor previsibilidad: tenemos más claridad en las decisiones de largo plazo que debe tomar el productor».

Además, enfatizó: «Va mi compromiso y convicción para acompañar este proceso virtuoso que protagoniza el campo argentino, con acción gremial, fortaleciendo su integración al mundo para beneficiar a todos los productores y al conjunto de la nación«.

El ahora candidato de Presencia Federal, también remarcó el rol institucional de la entidad como canal de diálogo con los distintos niveles de decisión. En este sentido, sostuvo: «Somos los únicos que podemos seguir siendo un puente de diálogo, con voz firme y escuchada en todos y cada uno de los espacios de decisión del país«.

En relación con la disputa interna, Pino sostuvo que la competencia electoral dentro de la SRA representa una instancia positiva para la vida institucional. Y destacó: «Es muy sano que haya competencia electoral y que el socio pueda decidir libremente en función de la trayectoria, los logros alcanzados, los objetivos propuestos y, por sobre todas las cosas, validar la capacidad para entender la dimensión de los desafíos y estar cerca de cada productor del país, entendiendo que nuestra entidad es federal y con múltiples realidades por cada actividad y dentro del contexto en el que se desarrollan las economías regionales«.

Los ejes de Presencia Federal

Entre los hitos de su gestión, el espacio resaltó el perfil federal de la entidad, con más de 1.000.000 de kilómetros recorridos por el país para escuchar demandas de productores, además del reclamo por la baja de retenciones y la continuidad de esa agenda hasta alcanzar retenciones cero.

Presencia Federal también puso en valor la participación de la SRA en debates vinculados con la integración internacional, como el acuerdo Unión Europea-Mercosur y los acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos, con el objetivo de incrementar la producción y las exportaciones argentinas.

«Hemos logrado muy buenos resultados que están a la vista con una entidad saneada económica y financieramente y mejorada en múltiples aspectos, entre ellos, haber logrado la nueva sede de Palermo, la puesta en valor de la casa histórica de la calle Florida, aportar transparencia al impulsar el voto electrónico y terminar con las reelecciones indefinidas», afirmó Pino.

De cara al período 2026-2028, la propuesta incluye la eliminación total de las retenciones, mejoras en rutas, caminos, puertos y conectividad, una solución definitiva para el predio de Palermo, más créditos accesibles para productores y la digitalización total de los sistemas informáticos de la SRA.