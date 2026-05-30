Sorgo: la oferta de híbridos, la perspectiva de destinarlo en el país a bioetanol y alimento avícola y la demanda china, un combo prometedor para una cadena consolidada

“Es muy motivador ver que el sorgo toma un lugar protagónico. Muchos de nosotros vimos un sorgo que, de 3 millones de hectáreas, fue cayendo hasta 600.000, una destrucción total”, dijo Ricardo Bindi, presidente y director de Contenidos de Agrositio al presentar el panel. “Hoy, observo una gran apuesta de los grandes pilotos en esto: los criaderos de semillas y los productores, y una cadena que ha ido trabajando en conjunto de una manera espectacular, que incluye a quienes, como Jackie Gear, se ocuparon de abrir mercados en el mundo para que se pudiera exportar; incluye al buen ganadero también, y, por supuesto, a quienes le han puesto el hombro a la investigación y el fitomejoramiento”, describió, y saludó entre el público a Víctor Tobin, el “rey del sorgo” en la Argentina.

Mariano Tortul, gerente de Agronegocios de la Unión Agrícola Avellaneda, ubicada en el norte de Santa Fe, destacó que el buen comportamiento del sorgo en esas zonas de clima “errático” ha extendido la frontera agrícola en terrenos donde compite con la ganadería extensiva. Contó que, en 2021, se dio una muy buena producción y el volumen dio un salto significativo, con unas 400.000 toneladas, pero como la demanda interna era insuficiente para captarlo, comenzaron a desarrollar el mercado chino, aprovechando que la Argentina había firmado un convenio gubernamental con China para exportar sorgo. “Se fue armando el canal comercial, y ese año exportamos 300.000 toneladas”, dijo Tortul, un volumen que luego se incrementó a entre 400.000 y 500.000 toneladas. “Desde 2021 a hoy, la cooperativa está primera en el ranking en cuanto a volumen de exportación. Llevamos exportados 1,8 millón de toneladas en todo el período”, complementó.

La exportación, a su vez, mejoró los precios. Según Tortul, antes de la apertura de China, el sorgo cotizaba a entre 80% y 90% del precio del maíz, utilizado sobre todo para alimento balanceado. “Después de este paso, está un 10% arriba de la cotización del maíz, en promedio”, señaló.

Por su alto contenido de taninos condensados, en China se utiliza buena parte del sorgo que compra a la Argentina para la elaboración de baijiu, una bebida alcohólica típica del país asiático, de enorme consumo. Por eso que, mientras que antes se destinaba más a Japón, actualmente China se ha convertido en el comprador más importante de sorgo. “Se puede ingresar a otros países de esa región, pero todavía hay mucho para avanzar en el mercado chino”, sostuvo.

Para ilustrar el crecimiento del cultivo, Juan Erdmann, gerente de Operaciones de ASA, indicó que se pasó de 389.923 bolsas de semillas fiscalizadas en el ciclo 2019/2020, correspondientes a 30 empresas, a 463.106 en 2024/2025, de 32 empresas. En el mismo período, los híbridos inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares pasaron de 70 a 78. «En 2022 y 2023, hubo un pico de registro de cultivares, necesarios para comercializar híbridos. A partir de los híbridos que se inscribieron en esos años, se introdujo cierta tecnología, como la tolerancia al pulgón amarillo», explicó.

Erdmann recordó que el desarrollo de nuevos híbridos requiere inversión, tiempo de parcelas de ensayo y evaluación a campo antes de tener un material competitivo a disposición del productor, por lo que es llamativo tanto el número de híbridos existentes desde 2022/2023, como de empresas que los ofrecen.

Acerca de la evolución de la explotación de sorgo en Brasil, Gustavo Almeida, ingeniero agrónomo y doctor en Genética, y líder de Mejoramiento Genético para Cultivos de Semillas de Nufarm Brasil, dijo que es un cultivo muy demandado por la industria del pollo, que requería un insumo alimenticio que permitiera mantener su competitividad, ya que es una carne que se vende a precios bajos. El sorgo no sólo reduce el costo de la producción de pollo entre 10 y 15%, sino que desarrolla la pechuga del animal, por su esfuerzo en triturar el grano. “Las empresas descubrieron que no necesitan moler el sorgo para los pollos, lo cual reduce el costo eléctrico. Asimismo, se reducen los gastos de almacenamiento, porque el grano va de la cosecha a la boca del animal”, apuntó.

En 2016 el área sembrada con sorgo en Brasil se redujo y la industria avícola dejó en claro que requería 2,5 millones de toneladas. La respuesta de los productores fue: “Si somos estratégicos, tienen que pagar por el sorgo un 85% del maíz”, ya que la cotización estaba entre 60 y 70% del precio del maíz. “Desde 2017, el precio se reguló y hoy el estándar es de entre 80% y 90% del precio del maíz”, contó Almeida.

“En Brasil, los productores necesitan un cultivo que permita después la siembra directa de soja. Esto es muy importante porque, en septiembre y octubre, tenemos días muy cálidos; en suelos tropicales se necesita cobertura, rastrojo. Primero, el sorgo fue pensado como un cultivo de cobertura, pero luego surgió la idea de que esa cobertura tuviera rentabilidad”, explicó.

Almeida destacó, además, que el cultivo fue clave en 2019, por la expansión de la chicharrita en Brasil, que afectó la producción de maíz, mientras que el sorgo es inmune a las enfermedades que transmite, y no genera gasto en aplicaciones de insecticida. «El sorgo y el maíz no se comparan por quintales, sino por rentabilidad, por el menor costo de los insumos, incluso de agua para riego, y por la performance», destacó Almeida.

De todas formas, aclaró que hay mucho para avanzar en términos de rendimiento sin que el grano pierda su característica de plasticidad bajo condición de estrés. Brasil -informó- está ingresando en una etapa de mejora de tecnología para el tratamiento de la maleza tolerante a herbicida, lo cual, consideró, mejorará aún más el perfil del cultivo. Otro incentivo es la demanda de China, sobre todo de DDG, resultante del residuo de la elaboración de etanol. En este sentido, comentó que Brasil no exporta sorgo en granos, sino que lo consume en un 99% en su mercado interno; lo que exporta es carnes y DDG.

En cuanto a la Argentina, Erdmann aseguró que el sorgo continúa expandiéndose: «Hay interés por parte del productor de posicionar el cultivo y trabajarlo con una mirada diferente». A su vez, Tortul subrayó la mejora en las condiciones de comercialización. «La estructura está dada para dar soporte, hay un avance en los materiales y una reducción de retenciones, que fue novedad en los últimos días. Y la cadena siempre termina respondiendo», enfatizó. A diferencia de Brasil, la producción argentina es alta en taninos, por lo que no tiene la misma demanda de la industria avícola. En cuanto a las variedades más demandadas, dijo que en su zona de influencia son las doble propósito, la presencia del sector ganadero. “Nosotros tratamos de tener un abanico amplio de materiales. Como destacó Erdmann, hay muchas alternativas y eso es algo muy positivo”, resumió.

Asimismo, agregó que Brasil constituye un norte, por ejemplo, por el uso del sorgo para la elaboración de bioetanol, que allí tiene un corte del 30% en el combustible fósil, y que el gobierno quiere llevar al 35%. Los diferentes usos son beneficiosos para quienes apuestan por este cultivo, porque se produce una puja entre quienes demandan sorgo para bioetanol y quienes lo hacen para la actividad avícola. “Para los biocombustibles se requiere sorgo de bajo tanino, hay que hacer mucho en ese sentido. Hay cosas por hacer y eso es lo importante. La cadena está sólida, está articulada y hay material para seguir adelante”, añadió.

En referencia a cuál será el avance genético del sorgo argentino, Erdmann estimó que, al igual que en Brasil, la reconversión vendrá de la mano de la tecnología que permita bajar costos en combate de malezas y la protección contra insectos. “Poner un híbrido en el mercado precisa muchos años y una inversión que tiene que trasladarse al comprador”, opinó. Sobre la distribución del negocio, concluyó que, si bien hay 15 empresas que abastecen al 88% de la demanda del mercado, hay también firmas más pequeñas que satisfacen los requerimientos zonales.