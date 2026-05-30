Toda la linea Trion 730, Jaguar 960 y Tractores Claas, con más potencia, menos consumo y más hectáreas estarán en Agroactiva 2026

Del 3 al 6 de junio, CLAAS Argentina exhibirá en Armstrong, Santa Fe, toda la gama de tractores que hoy comercializa en Argentina, desde la línea ARION 600 hasta AXION 800 y 900. También se expondrán equipos de forraje y de cosecha de alta tecnología.

Entre las novedades más destacadas que podrán verse en el stand 208C de Agroactiva estarán la nueva TRION 730 con plataforma CONVIO 1230, la picadora JAGUAR 960 con cabezal ORBIS 900 y distintas configuraciones de tractores junto a implementos de la línea verde de CLAAS.

Además, el stand contará con espacios de postventa, CLAAS Connect, recursos humanos, su tradicional shop y un equipo comercial integrado por sus 22 agentes de venta.

Pero más que nunca, el tema de conversación será la eficiencia en el consumo de combustible que tienen las máquinas CLAAS. En plena cosecha, mientras las cosechadoras de las distintas marcas presentes en el país consumen entre 11 y 12 litros por hectárea, las de CLAAS manejan rangos de 6,5 a 9 litros por hectárea, y esto acompañado de la máxima productividad y potencia.

Esta característica que atraviesa a todos los equipos de la marca: tractores, picadoras y cosechadoras, es fruto de la singular tecnología de CLAAS, que la hace única en todo el mundo.

Uno de los secretos está en DYNAMIC POWER, el sistema de gestión inteligente que adapta automáticamente la potencia del motor según la carga real de trabajo. En la práctica, la máquina entrega solo la energía necesaria en cada momento: si las condiciones de cosecha son livianas, reduce potencia y ahorra combustible. Si el cultivo exige más esfuerzo, aumenta la potencia automáticamente. Esto permite lograr ahorro de combustible, manteniendo productividad y rendimiento. Desde el año 2026, DYNAMIC POWER está disponible en los nuevos motores MAN de las series LEXION y TRION. Los motores de última generación utilizados por CLAAS cuentan con gestión electrónica avanzada que ajusta el funcionamiento en tiempo real evitando excesos y manteniendo siempre el rango óptimo de eficiencia.

A su vez, las cosechadoras CLAAS incorporan el reconocido sistema APS que mejora el flujo del material dentro de la máquina y reduce esfuerzos innecesarios. A eso se suma el sistema ROTO PLUS, que separa granos por fuerza centrífuga con muy baja demanda de potencia, logrando alta capacidad de trabajo con menor consumo.

“El bajo consumo de combustible de nuestras máquinas es un dato contundente que vemos reflejado constantemente en el sistema CLAAS connect, la herramienta digital que concentra todas las soluciones vinculadas a la gestión de máquinas, entre otras prestaciones. Pero el impacto no queda ahí, hay que sumar que consumir menos combustible también implica un menor desgaste del motor y sus componentes, menores emisiones y mayor autonomía de trabajo. Todo esto va a poder verse en Agroactiva 2026”, anticipó Reynaldo Postacchini, vicepresidente de CLAAS Argentina.