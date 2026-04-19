Una asfixiante presión impositiva de Misiones y una multa de 190 millones, llevaron al cierre de Leuttehe en esa provincia del NEA

El gerente comercial de Le Utthe, Ignacio Guerrieri, salió a aclarar los motivos por los cuales esta exitosa tienda del microcentro posadeño, que combina buena calidad y bajos precios, sorpresivamente decidió bajar las persianas este mes.

“Bajamos la persiana en Posadas por la presión impositiva provincial y municipal, y quisimos enviar una señal clara: hay que acompañar al sector privado que invierte y da trabajo, y que sostiene las estructuras en tiempos de crisis”, indicó Guerrieri, en una entrevista exclusiva con Plan B Misiones .

“No es cierto que nos querían cobrar un alquiler de 45 millones de pesos, pagamos por el alquiler del local lo que se paga en una locación como la que teníamos, en el centro de una capital de provincia”, indicó Guerrieri, quien afirmó que el alquiler oscilaba entre 8 y 10 millones de pesos al mes.

“La gota que rebalsó el vaso fue una multa que nos impuso la Municipalidad de Posadas por 190 millones de pesos, naturalmente nos pareció una locura, nosotros pagábamos una tasa que era de 1,5 millones de pesos al mes, y nos obligaban a ser agentes de percepción de esa tasa para la Municipalidad, lo cual no corresponde ya que el 100% los vendemos a consumidores finales”, explicó Guerrieri.

La tasa en cuestión es la de “Derecho de inspección, registro y servicios de contralor (DIRy SC)” y, al parecer, las autoridades municipales estimaron que Le Utthe estaba cometiendo alguna infracción en su rol de agente de percepción/retención y le impusieron una multa que tiene un valor exorbitante, más propia de empresas grandes como YPF, que de una tienda en el microcentro posadeño.

¿Qué sucedió? Cuando los dueños de la empresa, tomaron conocimiento de la multa que pretendía cobrar la Municipalidad de Posadas, habiendo ya acumulado la experiencia de lidiar con un fisco provincial agresivo como la Agencia Tributaria de MIsiones (ATM) y su polémico y célebre “régimen de percepción anticipada de IIBB”, no lo dudó y decidió cerrar la tienda, tras 30 años en la plaza.

Bragado Es Noticia