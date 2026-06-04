El Gobierno oficializó la baja de retenciones para los principales cultivos y el biodiésel

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una nueva reducción permanente de los derechos de exportación para las principales cadenas agroindustriales del país, mediante el Decreto 423/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida forma parte de la estrategia económica impulsada por la administración del presidente Javier Milei y busca avanzar en un programa gradual de disminución de las retenciones, consideradas por el Ejecutivo como un impuesto distorsivo que debe eliminarse progresivamente en la medida que las condiciones fiscales lo permitan.

Según los fundamentos de la norma, la decisión apunta a fortalecer la competitividad del sector agroindustrial, promover inversiones, incrementar la producción y consolidar una mayor inserción internacional de la Argentina. El decreto recuerda que durante 2025 ya se habían dispuesto reducciones permanentes de los derechos de exportación para los complejos de soja, girasol, maíz, trigo, cebada y sorgo, incluyendo granos, semillas y sus derivados. Ahora, el Gobierno profundiza esa política con un nuevo esquema de rebajas.

Dos etapas según el calendario productivo

La normativa establece un programa diferenciado para los cultivos de invierno y los cultivos de verano. De acuerdo con el texto oficial, para los cultivos de invierno las reducciones tendrán aplicación inmediata, considerando la cercanía de las decisiones de siembra. En tanto, para los cultivos de verano se implementará un cronograma gradual que comenzará posteriormente. El objetivo es que las nuevas alícuotas se encuentren vigentes al momento de la comercialización de la producción, brindando previsibilidad a productores, exportadores y demás integrantes de las cadenas de valor. Desde el Gobierno señalaron que el esquema busca compatibilizar el compromiso de reducción de retenciones con la preservación del equilibrio fiscal alcanzado durante los últimos meses.

Impulso a las exportaciones

Entre los argumentos de la medida, el Ejecutivo destacó que el sector agroindustrial constituye una de las principales fuentes de generación de divisas, empleo y desarrollo regional. Asimismo, sostuvo que resulta necesario continuar fortaleciendo el perfil exportador del país mediante acciones orientadas a la simplificación administrativa, la facilitación del comercio exterior, la apertura de nuevos mercados y la reducción de impuestos considerados distorsivos. En ese sentido, el decreto sostiene que la creación de condiciones favorables para la producción y el comercio exterior permitirá generar mayores oportunidades de negocios para productores, elaboradores y exportadores de todo el país.

Beneficios para el biodiésel

La norma también incorpora una reducción de los derechos de exportación para determinados productos comprendidos dentro de la posición arancelaria del biodiésel. La medida alcanza específicamente al biodiésel elaborado a partir de aceites de colza, cártamo, Carinata y Camelina Sativa, cuyas alícuotas quedarán equiparadas a las vigentes para la exportación de aceites. Según el Gobierno, la decisión responde a los cambios regulatorios internacionales y a los avances tecnológicos en la producción de biocombustibles, con el objetivo de ampliar y diversificar los mercados de exportación.

El Decreto 423/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.