AgroActiva también se vive desde el aire: más de 60 aviones pasaron por la pista de la muestra

Agroactiva Vuela es el espacio de aviación, agrícola y general, de la mega muestra que se lleva a cabo en Armstrong entre hoy y el sábado próximo.

Como cada año, el sector reúne a una gran cantidad de actores del rubro tanto en expositores como en visitantes.

Solamente en el primer día se contabilizaron más de 50 aviones que arribaron al predio, ubicado en la intersección de la ruta N° 178 y la autopista Rosario-Córdoba.

Muchos de los visitantes del sector aerocomercial vienen en sus propios aviones, como así también los expositores que utilizan este medio de transporte por ser más ágil, rápido y seguro.

Respecto de los expositores, el responsable del área dentro de la expo, Danilo Cravero dijo que “este año particularmente tenemos una variedad muy importante de dentro del sector. Tenemos empresas que ofrecen servicios, productos, empresas que comercializan aviones agrícolas, aviones particulares, ejecutivos, helicópteros y también se fueron sumando el resto del rubro aeronáutico como los proveedores específicos”.

Entre los expositores se destacan los de venta de repuestos, talleres aeronáuticos; institucionales la Federación de Vuelo a Vela con los planeadores, el servicio de búsqueda y salvamento, la Empresa Argentina de Navegación Aérea que es otra entidad también que se sumó con una charla y participación activa dentro del evento.

​Capacitación y actualización tecnológica

Dentro del espacio Agroactiva Vuela hay un cómodo auditorio en el que brindan una serie de charlas apuntadas a la presentación de productos o servicios; algunas de las cuales son destinadas al público aeronáutico en general y otras al público específico del agro.

Para el público general

​Agroactiva Vuela es un lugar que convoca además al público general de la feria porque los aviones son llamativos para toda la gente que recorre la muestra. Como es habitual en Agroactiva se va a poder volar, conocer la exposicón desde el aire o simplemente dar un paseo para tener la experiencia del vuelo en familia o con amigos tanto en avión o helicóptero.

​Para quienes deseen concurrir a la muestra pueden utilizar la pista que se denomina LAD, Lugar Apto Denunciado, que es un tipo de habilitación especial para pistas privadas, en la cual “se permite operar aviones de hasta mediano porte, dadas las dimensiones que tenemos de 950 metros por 30 de ancho de pasto y en muy buenas condiciones”, explicó Cravero. Además agregó “que es vuelo visual, pero con la correspondiente torre de control que se encarga de organizar todo el tránsito y también contamos con servicio de combustible tanto del tipo JP1 y el 100LL”.

Las coordenadas de la pista son Coordenadas: 32°48’35.4″S 61°32’19.3″W

RWY: 02/20 | Elevacion: 375 ft | Dimensiones: 950 x 30 | Superficie: PASTO | Balizamiento Ubicación: 7 KM al E de la Ciudad de Armstrong, Provincia de Santa Fe. Combustible: JP1 – AvGas 100 ll. Frecuencia: 123,50 Mhz, 123.00 Mhz Aux.