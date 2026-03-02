Una alianza estratégica para impulsar la mejora genética de la raza Limangus

La articulación entre el equipo de investigación del INTA Cuenca del Salado, Buenos Aires, y los productores de la raza Limangus (Proliar) permitió generar información técnica de alto valor para la ganadería bovina. A partir de un trabajo conjunto desarrollado en condiciones reales de producción, con visitas a establecimientos, mediciones a campo y análisis integrados, se avanzó en la caracterización productiva y reproductiva de la raza, con impacto directo en la toma de decisiones de los criadores.

“La caracterización de razas bovinas constituye una herramienta fundamental para comprender su desempeño productivo y resulta clave para orientar estrategias de selección, mejorar la eficiencia del rodeo y potenciar el aprovechamiento genético de la raza en programas de mejoramiento”, describió el Ing. Agr. Sebastián López Valiente, investigador del INTA Cuenca del Salado.

Para llevar adelante el estudio, durante finales del año 2020 y hasta mediados del año 2025 especialistas del INTA realizaron una caracterización de animales de la raza Limangus en las cabañas comerciales pertenecientes a la Asociación de Productores de Limangus de Argentina.

Este enfoque, basado en indicadores objetivos, brindó a los productores herramientas concretas para orientar la selección y el manejo, fortaleciendo procesos de mejora genética sostenidos en el tiempo. Además, el intercambio técnico durante las jornadas de trabajo funcionó como instancia de intercambio, promoviendo el uso de criterios técnicos en la evaluación de reproductores y futuras madres.

“La experiencia fue muy buena porque pudimos unificar un protocolo que sirvió para las 18 cabañas de las cinco provincias donde se realizó el trabajo. En total, se evaluaron 4.553 animales, destacándose variables como desarrollo muscular, grasa dorsal y precocidad sexual, que servirán como base para trabajos futuros”, remarcó López Valiente.

En este sentido, Dario Priotti, productor de la Cabaña San Eduardo —La Pampa—, indicó que “como criador de la raza, este convenio y el protocolo fue un antes y un después. En primera instancia, porque estamos en plena expansión y nos viene muy bien comenzar a medir en una población grande para saber qué producto tenemos y qué vendemos”. Además, agregó: “El protocolo nos sirve porque tener al INTA como fuente de medición y de divulgación es sumamente importante”.

Desde esta perspectiva, Leonardo Hernandez, titular de la Cabaña Los Prirulos, ubicada en Tres Lomas al norte de Buenos Aires, comentó: “participamos anualmente desde el 2020 y es sumamente importante ya que no teníamos registros de datos fehacientes acerca de la performance de la raza, esto nos ayuda a seleccionar los individuos que están por sobre los demás, para poder tomar decisiones. Este trabajo es muy importante porque nos potencia como raza”.

Siguiendo con esta mirada, Fernando Luis productor de la Cabaña La Elisa, en Olavarría —Buenos Aires—, indicó que “a partir del trabajo de los técnicos del INTA con nosotros comenzamos a tener una relación muy útil para la raza, ya que no teníamos valores que pudieran ser extrapolables desde otra parte del mundo, por eso tuvimos que hacer nuestro trabajo de fenotipar. En más de 6 años medimos miles de animales que nos dan un punto de partida de los parámetros de la raza y su evolución, lo que nos facilita muchísimo la selección y el mejoramiento genético de cada cabaña”.

La experiencia reafirma la importancia del trabajo articulado entre el sistema científico-técnico y los productores, como estrategia para fortalecer el desarrollo de las razas bovinas y mejorar la competitividad de la ganadería argentina.

Fuente: Inta Informa