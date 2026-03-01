Un trabajo de INTA 9 de Julio con mas de 20 años, demuestra cuando se logra una mejor infiltración de agua en el suelo

Infiltración, Este indicador brinda información sobre la funcionalidad de la matriz porosa, a mayor entrada del agua en el perfil del suelo mayor funcionalidad, dado que la entrada del agua depende de la porosidad estructural estable, no tortuosa y preferentemente con orientación vertical respecto a la superficie del suelo.

Los suelos sometidos a labranzas y con baja acumulación de rastrojos en superficie, generalmente, tienen menor funcionalidad de la matriz porosa, dado que la calidad y funcionalidad de los poros es muy sensible a la gestión que se realice del suelo, en consecuencia la tasa de infiltración suele ser un parámetro de indicador de la salud o funcionalidad del suelo, al brindar información relevante sobre la capacidad de entrada del agua de las precipitaciones o de riego.

Asimismo, amplifica sobre la calidad estructural del suelo. La estructura del suelo es una propiedad física fundamental que influye directamente en su comportamiento agronómico, hidrológico y ecológico. Se refiere a la forma en que las partículas minerales (arena, limo y arcilla) se agrupan para formar agregados.

Esta organización tridimensional regula el movimiento del aire y del agua, la retención de nutrientes, el crecimiento radicular y la actividad biológica. A mayor calidad estructural mayor será la infiltración del agua al suelo y de los parámetros asociados a la salud y funcionalidad.

En la figura 1 se presentan distintas infiltraciones evaluadas por INTA 9 de Julio en lotes bajo diferentes gestiones del suelo en siembra directa.

Referencia: Letras diferentes indican diferencias significativas ≥10%. SJ-SJ (secuencia soja continua +20 años); ROTACIÓN (secuencia soja/trigo-maíz y soja + 20 años); Rotación + P (secuencia soja/trigo-maíz y soja con alta fertilización de fósforo); CC.VICIA + P (cultivo de cobertura de vicia con fertilización de 100 kg de super fosfato triple); CC. Gramíneas (cultivo de cobertura de gramíneas); FESTUCA ANTIGUA (festuca de + de 40 años); FESTUCA DE 5 AÑOS (festuca de 5 años de antigüedad); PASTURA DEGRADADA (pastura de + de 5 años) y ALFALFA DE 4 AÑOS (alfalfa de 4 años de antigüedad con alto nivel de producción).

Consideraciones

De la figura se puede apreciar que los mejores índices de infiltración los tuvieron las pasturas de alfalfa de alta producción y festuca antigua (+ de 20 años). Por otro lado, la infiltración en la secuencia agrícola en rotación y alto nivel de fertilización con fósforo; cultivos de cobertura de vicia o de gramíneas fue mayor respecto a pastura degradada.

Finalmente, la secuencia agrícola trigo/soja-maíz-soja se destacó por mayor infiltración respecto a la secuencia soja-soja. Estas determinaciones revelan la importancia que tiene la gestión del uso del suelo sobre la calidad y salud de la matriz porosa. Claramente resalta que a mayor degradación de la matriz porosa menor captación del agua.

Autores: Sergio Rillo y Lisandro Torrens Baudrix / INTA 9 de Julio