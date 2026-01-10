Un total de 33 estudiantes universitarios fueron becados en el CUN

Las autoridades del del Centro Universitario Nuevejuliense (CUN), informo que tras la evaluación de los inscriptos para las becas habitacionales para el año 2026 en las dos casas en la ciudad de La Plata, y siguiendo el mismo orden, también se llevó adelante la evaluación de rendimiento de los ya becados, siendo beneficiarios de la Beca habitacional para el corriente año los siguientes:

Becados renovantes:

ABATE, LUISANA

ADAMO, ANABELLA

DEFFEIS, JUAN MARTÍN

ELOLA, NAIHARA

ELOLA, NEREIDA

IBARRA, VERÓNICA DENISE

LAURE, VALENTINO

LOLLA GALVÁN, VALENTIN

MANCINI PÉREZ, LUNA

NOBLE GALVÁN, ANGELINA

ORTÍZ, MARCO

PAREDES, FRANCO GUSTAVO

PIDALINO, LUCÍA

RODÍGUEZ, ROCÍO

SABBATINI, MILAGROS

VILLAR, LUISANA

Becados ingresantes 2026:

BAEZ, LUISINA LUJAN

BURESTA, MARTINA

CERECEDA, AGUSTINA

COLLADO SPALTRO, PRISCILA

CORTÉS, MAITENA

FARÍAS, DANTE

GAETUCCI, JUANA

GONZÁLEZ, LÁZARO

JORGE, ESTEFANO

MENDEZ, ALEJO

NAVARRO, VIOLETA

OLIVA, ARIANA VALENTINA

ORNE, MAITE

RODRÍGUEZ, MAIA CONSTANZA

SEGOVIA, FERMÍN

UGOLETTI, JUAN MARTÍN

VILLAR, VALENTINA

Becados ingresantes suplentes 2026:

CÓRDOBA, NICOLÁS ALBERTO

RODRÍGUEZ, CAMILO ADOLFO

BUENAHORA, CANDELA DAIANA

Los Becados RENOVANTES deberán presentarse junto a un familiar el día domingo 11 de enero a las 9:00 Hs. La U. P de 9 de Julio (ex F.U.N), ubicada en calle Robbio N° 323. Los becados INGRESANTES deberán asistir, mismo día y lugar, a las 11:00 Hs. Junto a sus padres para la correspondiente entrega de llaves, documentación correspondiente e información general.

COMISIÓN DIRECTIVA C.U.N.