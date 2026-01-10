Un total de 33 estudiantes universitarios fueron becados en el CUN
Las autoridades del del Centro Universitario Nuevejuliense (CUN), informo que tras la evaluación de los inscriptos para las becas habitacionales para el año 2026 en las dos casas en la ciudad de La Plata, y siguiendo el mismo orden, también se llevó adelante la evaluación de rendimiento de los ya becados, siendo beneficiarios de la Beca habitacional para el corriente año los siguientes:
Becados renovantes:
ABATE, LUISANA
ADAMO, ANABELLA
DEFFEIS, JUAN MARTÍN
ELOLA, NAIHARA
ELOLA, NEREIDA
IBARRA, VERÓNICA DENISE
LAURE, VALENTINO
LOLLA GALVÁN, VALENTIN
MANCINI PÉREZ, LUNA
NOBLE GALVÁN, ANGELINA
ORTÍZ, MARCO
PAREDES, FRANCO GUSTAVO
PIDALINO, LUCÍA
RODÍGUEZ, ROCÍO
SABBATINI, MILAGROS
VILLAR, LUISANA
Becados ingresantes 2026:
BAEZ, LUISINA LUJAN
BURESTA, MARTINA
CERECEDA, AGUSTINA
COLLADO SPALTRO, PRISCILA
CORTÉS, MAITENA
FARÍAS, DANTE
GAETUCCI, JUANA
GONZÁLEZ, LÁZARO
JORGE, ESTEFANO
MENDEZ, ALEJO
NAVARRO, VIOLETA
OLIVA, ARIANA VALENTINA
ORNE, MAITE
RODRÍGUEZ, MAIA CONSTANZA
SEGOVIA, FERMÍN
UGOLETTI, JUAN MARTÍN
VILLAR, VALENTINA
Becados ingresantes suplentes 2026:
CÓRDOBA, NICOLÁS ALBERTO
RODRÍGUEZ, CAMILO ADOLFO
BUENAHORA, CANDELA DAIANA
Los Becados RENOVANTES deberán presentarse junto a un familiar el día domingo 11 de enero a las 9:00 Hs. La U. P de 9 de Julio (ex F.U.N), ubicada en calle Robbio N° 323. Los becados INGRESANTES deberán asistir, mismo día y lugar, a las 11:00 Hs. Junto a sus padres para la correspondiente entrega de llaves, documentación correspondiente e información general.
COMISIÓN DIRECTIVA C.U.N.
