Allanaron una agencia de autos usados por defraudación a una familia de Pehuajó

En horas de la tarde de este miercoles se produjo en la ciudad de Bolivar un allanamiento en una agencia de venta de automóviles usados ubicada en la avenida Mariano Unzué de esta ciudad. Conforme publico el sitio La Mañana de Bolivar, el procedimiento se llevo a cabo en el marco de una causa judicial por defraudación que instruye la Fiscalía N° 15 de Bolívar.

Fuentes policiales precisaron que fue una familia oriunda de Pehuajó la que realizó la denuncia que dio origen a la investigación y la posterior diligencia policial que estuvo a cargo de la Sub DDI local.

Concretamente, los damnificados habrían efectuado una operación comercial en la cual entregaron un automóvil Volkswagen Voyage modelo 2012 y recibieron de parte de los responsables del comercio otro de la misma marca pero dos años más nuevo. El perjuicio se evidenciaría cuando, además de encontrarle serios problemas mecánicos, se toparan con que pesaba sobre el vehículo un impedimento legal para la venta.

No bien tomó intervención la Justicia penal, la fiscal Julia María Sebastián advirtió que constaban en su dependencia similares investigaciones con los mismos sujetos y dispuso distintas medidas de pruebas informativas y documentales por ante el Registro de la Propiedad Automotor. Todo ello derivó en la solicitud de la correspondiente Orden de Allanamiento y Secuestro, la que fue concedida por el Juzgado de Garantías actuante.

La propia Sub DDI difundió que los imputados por el delito de «Estelionato», que según en el artículo 173 inciso 9 del Código Penal de la Nación prevé penas de hasta 6 años de prisión, son los señores Daniel Traico (47) y su hijo Agustín Tomás Traico Demetrio (22).

El operativo fue calificado como «positivo» ya que pudo recuperarse el automóvil entregado por los propietarios. También se secuestró documentación de interés para la causa y telefonía celular perteneciente a los implicados. El parte aclaró también que el lugar allanado es, además, la vivienda de los imputados.

Fuente e imagen: La Mañana de Bolivar