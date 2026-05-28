“Me llama la atención que no aplaudan”: el incómodo momento del secretario de Agricultura ante productores agropecuarios

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, protagonizó este miércoles un tenso e incómodo momento durante la apertura del Congreso Maizar, cuando dejaba su discurso ante productores agropecuarios y empresarios de distintas cadenas alimentarias, al reclamarles públicamente mayor respaldo a las políticas agropecuarias del gobierno de Javier Milei.

Al minuto de comenzar a hablar el funcionario hace mención de que políticas ha impulsado el gobierno de Milei, y fue allí cuando deja un silencio de unos 20 segundo y cuestiono la falta de aplausos y pedio un cambio de actitud del sector.

El episodio del funcionario ocurrió en el Complejo Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, durante el encuentro de la cadena del maiz. Iraeta repasaba las medidas impulsadas por la administración de gobierno en favor del campo, entre ellas la baja de retenciones, la eliminación de controles y la desregulación del comercio exterior, cuando manifestó su incomodidad por la escasa reacción del auditorio.

“No es fácil llegar al todo, pero para llegar al todo tenés que empezar por algo. “No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan. Empezá a aplaudir, así alguien aplaude”.

“Si no le ponemos un poco de flow, de onda, a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano”, lanzó el funcionario visiblemente molesto.

Incluso llegó a señalar a uno de los propios del gobierno sentado en primera fila de la sala: “Empezá a aplaudir, así alguien aplaude”.

Fuente video: Maizar