Radican una denuncia por agresión a personal de Tránsito municipal de 9 de Julio

Desde la Sub Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de 9 de Julio hicieron publica una denuncia y el repudio por un nuevo hecho de violencia perpetrado contra personal de transito del Municipio.

Conforme se conoció el hecho ocurrió en la tarde de este miércoles 27 contra inspectoras de Transito, quienes fueron agredidos físicamente luego de constatar un hecho de irregularidad en el tránsito en la calle Av. Avellaneda entre Robbio y Mendoza, frente a la Terminal de Ómnibus.

En ese lugar dos agentes del cuerpo de inspectores de transito realizan una contravención contra un motovehiculo que circulaba en contramano por dicha avenida, conducida por una mujer.

Según se describe, se verifica la falta de tránsito, a lo que se suma la falta de casco reglamentario y la ausencia de documentación del seguro obligatorio.

Ante ello y al buscar secuestrar el vehículo, se apersona una persona, presunta pareja de la conductora quien agrede verbalmente y físicamente a las agentes y al personal del GUM ya presenté en el lugar.

Fue allí, según el relato del informe municipal, es que la conductora del moto vehículo le propina un golpe de puño en la cara a una de las agentes, por lo que debió ser trasladada a un centro de salud para su atención.

Tras ello, se informó que la Municipalidad procedió a realizar la correspondiente denuncia y ambos agresores fueron demorados por la Policía Comunal, imputados por Lesiones Leves, bajo instrucción de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial mercedes.

Foto portada: Ilustracion/archivo