Roland Garros 2026: Navone empujó a Mensik hasta el límite y terminó cayendo en un partidazo de casi cinco horas

Mariano Navone (38° ATP) se quedó a las puertas de lograr un triunfo valiosísimo e histórico ante Jakub Mensik (27°) en la segunda ronda de Roland Garros. Tras casi cinco horas de partidos, el checo terminó quedándose con la victoria por 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11) y logró el pasaje a la siguiente instancia del segundo Grand Slam de la temporada.

Tras un inicio de cotejo parejo, el europeo logró vulnerar la resistencia argentina casi al ocaso de la primera manga, consiguiendo un quiebre que le permitió sacar 5-3 y cerrar el el set con un ajustado turno de servicio en el que Navone pudo levantar uno de los dos set points en contra que tuvo.

Muy distintas fueron las acciones en el parcial siguiente, ya que el oriundo de 9 de Julio se convirtió en el protagonista principal de la película. Con un tempranero break a su favor, adiministró la ventaja con soltura y claridad para terminar poniéndole su nombre al segundo parcial con un nuevo arrebato al servicio de Mensik.

Pese a que el argentino salió mejor a la tercera manga, dispuesto a inclinar definitvamente la balanza a su favor, el ex N°12 del mundo se le impidió y fue él quien logró destrabar el desempate en un momento cúlmine: el 4-4. Fue allí que el nacido en República Checa hace 20 años alcanzó un nuevo y decisivo quiebre, que luego confirmó para cerrar el parcial.

Ya en la cuarta manga, el protagonismo volvió a ser de Navone, que, jugando su mejor tenis y aprovechando un bajón físico de su rival, se adueñó completamente de las acciones. El semblante de Mensik cambió abruptamente y su físico pareció ceder más de lo imaginado, al punto de que debió ser asistido por los médicos debido a que empezó a experimentar síntomas compatibles con un posible golpe de calor.

Pese a esta episodio, el campeón del Masters 1000 de Miami 2025, salió con todo a jugar el último set, poniendo en apuros constantes a Navone con un juego más que agresivo al punto de que dispuso de dos match points en el 5-4 con el servicio rival que no pudo concretar y todo se fue al supertiebreak, donde cerró el duelo de la manera más ajustada posible: recién en el séptimo punto de partido abrochó el triunfo.

Fuente: ESPN Deportes