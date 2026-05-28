Sorteo de lotes: Vence la presentación de documentación

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que, el viernes 29 de mayo vence el plazo para la presentación de documentación correspondiente al sorteo y adjudicación de lotes de dominio

municipal, en el marco de la Ordenanza N.o 7476.

En esta instancia, los postulantes ya inscriptos deberán completar la entrega de la documentación requerida, condición necesaria para continuar en el proceso.

La presentación se realiza en la secretaría de Desarrollo Comunitario, ubicada en Balcarce 735, dentro del plazo establecido.

Se recuerda la importancia de cumplir con la fecha límite fijada, a fin de validar la participación en el registro definitivo de aspirantes.