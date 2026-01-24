Un temporal de viento y lluvia en 30 de Agosto causo varios daños en estructuras de la localidad

El Ente Descentralizado de 30 de Agosto en conjunto con agentes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de la Cooperativa de Electricidad se encuentra trabajando en un operativo de emergencia tras el temporal con una fuerte tormenta que pasó esta madrugada (sábado) por la ciudad con lluvias y ráfagas de viento que causaron daños materiales en distintos puntos, caída de plantas, corte de energía eléctrica y la voladura de una gran parte del techo de la Escuela Primaria n° 17 “José Manuel Estrada”.

Los trabajos son coordinados entre el delegado del Ente Descentralizado de 30 de Agosto, Omar Sánchez, el jefe del Cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, Jorge González, y el presidente de la institución Rodolfo Rojas, además de operarios de la Cooperativa Eléctrica y otras instituciones.

En tanto que el intendente interino Esteban Vidal y el secretario de Gobierno Martín Borrazas, desde primeras horas de la madrugada de este sábado se encuentran en la localidad acompañando las tareas del personal.

Las fuertes ráfagas de viento causaron el mayor daño en la EP n° 17 donde se voló una gran parte de la estructura de la cubierta, que quedó literalmente sobre la vivienda ubicada enfrente, arrancándose el techo de chapa en un solo gran tramo.

En ese momento, el sector de la ciudad quedó sin energía eléctrica que luego fue reestablecido por operarios de la Cooperativa de Electricidad, aunque quedó restringido en la zona de la Escuela por razones de seguridad.

En el lugar también trabaja el área de Infraestructura Escolar del distrito, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, para evaluar el daño completo que afectó a la Escuela 17 con el objetivo de dar una pronta solución a la institución.

Mientras tanto, el personal del Ente Descentralizado de 30 de Agosto recorre la localidad para reestablecer el orden y la limpieza en un operativo de emergencia que incluye agentes del área de Vial y de Higiene Urbana, con motosierras, camiones y palas.

A estos equipos del personal municipal se sumaron 3 unidades de Bomberos Voluntarios con una dotación de 17 agentes, que trabajan de manera coordinada y en conjunto con las cuadrillas de la Cooperativa de Electricidad.

Además, las autoridades locales hacen saber a la comunidad que están abiertas las líneas de contactos para recibir solicitudes de ayuda por situaciones particulares, a fin de dar respuesta a las demandas comunitarias surgidas del fenómeno climático extraordinario que afecto a la localidad.

LA TORMENTA TAMBIÉN PASÓ POR GIRODÍAS

El temporal también causó daños materiales en la localidad de Girodías, en particular con caída de ramas y plantas, sin mayores afectaciones.

Ante esta situación de emergencia, el personal municipal de la Delegación de Girodías trabaja en la localidad junto a una dotación de 4 agentes de Bomberos Voluntarios de 30 de Agosto, que se preparó especialmente para atender las urgencias. Las autoridades se encuentran allí también acompañando el operativo.

