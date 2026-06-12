La Conferencia Mundial de Investigación sobre Soja 2027 fue presentada en Agroactiva

En el marco de AgroActiva, en el stand de la Provincia de Santa Fe, se presentaron los avances de organización de la 12ª Conferencia Mundial de Investigación sobre Soja (World Soybean Research Conference – WSRC XII), que tendrá lugar del 4 al 7 de abril de 2027 en la ciudad de Rosario, e incluirá además recorridas técnicas a campo y a la agroindustria.

Durante la actividad, el presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, destacó la relevancia internacional del encuentro, considerado el principal ámbito de intercambio científico y tecnológico de la cadena sojera a nivel mundial.

“Estamos frente a la principal Conferencia que reúne el estado del arte de todas las disciplinas vinculadas a la soja, desde la ciencia y la tecnología hasta la industrialización, los mercados y los consumidores. Todo el espectro de la cadena está representado por la innovación y el conocimiento”, afirmó.

El dirigente recordó que la designación de Rosario como sede fue lograda tras la presentación de la candidatura argentina en Viena, durante la edición 2023 de la Conferencia. La propuesta fue seleccionada por unanimidad entre postulaciones de otros países, destacándose por la calidad científica, tecnológica e institucional de la Argentina y particularmente de la región.

“Presentamos a Rosario en un contexto desafiante, pero prevalecieron la fortaleza de nuestras instituciones, el nivel científico-tecnológico y la importancia estratégica que tiene la cadena de la soja para el país. Hoy estamos convencidos de que la ciudad será una anfitriona de excelencia para recibir al mundo”, señaló.

Rossi explicó que desde la obtención de la sede se conformaron comités locales e internacionales integrados por especialistas de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa, África y Asia para diseñar el programa científico. Actualmente, la Conferencia ya cuenta con cerca de 150 presentaciones distribuidas en áreas como genética, mejoramiento, biotecnología, agronomía, fisiología, sanidad vegetal, sustentabilidad, industrialización, alimentación humana y animal, además de talleres específicos sobre cambio climático, producción de semillas, edición génica y propiedad intelectual.

Asimismo, destacó que alrededor del 80% de los disertantes serán especialistas internacionales y que se espera la participación de representantes de más de 100 países.

La sede principal será la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se desarrollarán las sesiones plenarias, conferencias, exhibiciones y presentaciones de trabajos científicos. Además, se proyectan actividades abiertas a la comunidad para acercar la soja y sus múltiples usos a la sociedad.

El acompañamiento de Santa Fe

La presentación contó también con la participación de Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Santa Fe, quien ratificó el compromiso del Gobierno provincial con la realización del encuentro.

“Cuando ACSOJA decidió postular a Rosario en 2023, lo hizo en un contexto complejo y apostó por un evento de envergadura mundial. Desde el primer momento entendimos la importancia de esa decisión y acompañamos el proyecto porque representa una oportunidad única para mostrar al mundo el potencial productivo, científico y tecnológico de nuestra provincia”, expresó.

Mántaras destacó que Santa Fe es una de las principales provincias productoras de soja del país, pero también una potencia agroindustrial diversificada. “La soja es una cadena estratégica para la Argentina y para Santa Fe. Es alimento, energía e innovación. Detrás de cada cultivo hay investigación, ciencia, tecnología, logística e industria. Esta Conferencia permitirá mostrar toda esa capacidad al mundo”, afirmó.

Finalmente, remarcó que Rosario se prepara para recibir a miles de visitantes internacionales en una ciudad que ha recuperado protagonismo y que cuenta con la infraestructura necesaria para albergar un evento de estas características.

La WSRC XII volverá a realizarse en la Argentina después de casi cuatro décadas. La última edición celebrada en el país fue en 1989, cuando Buenos Aires se convirtió en la primera sede fuera de Estados Unidos. En 2027, Rosario tomará nuevamente la posta para reunir a los principales referentes de la investigación, la producción y la industria sojera mundial.