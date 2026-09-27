Bragado: Distintos lugares del distrito se vieron sorprendidos por una torrencial lluvia y granizo

El fenomeno de lluvia que comenzo a darse en horas de la madrugada de este domingo 27 para la región, donde en 9 de Julio en la ciudad hay un registro de 12 mms de lluvia, en el vecino distrito de Bragado, una fuerte tormenta se registró durante la mañana de este domingo y distintas localidades rurales del Partido, con una importante cantidad de agua caída en un período muy corto, reporto el sitio Bragado Al Dia.

La precipitación estuvo acompañada en algunos sectores por caída de granizo, generando una intensa tormenta que rápidamente se hizo sentir en distintos puntos del distrito.

La lluvia fue de gran intensidad y, debido a la rapidez con la que se produjo, se acumuló una importante cantidad de agua en calles y sectores bajos.

La tormenta también alcanzó a las localidades y zonas rurales del Partido de Bragado, donde las condiciones climáticas se presentaron de manera similar, con fuertes precipitaciones y granizo en algunos sectores.

Por el momento, se aguarda conocer el registro oficial de milímetros acumulados y si se produjeron inconvenientes, anegamientos o daños como consecuencia del fenómeno meteorológico.

La jornada continúa bajo condiciones inestables, por lo que se recomienda circular con precaución y permanecer atentos a la evolución del tiempo.

Fuente: Bragado Al Dia