Para el especialista hay una idea vieja de que trabajar para altas producciones es algo caro y que no genera buenos márgenes, pero, afirma y justifica, que ya se ha comprobado todo lo contrario. “Objetivamente, en trabajos realizados con muchos productores en Argentina, se ha visto reflejado, y en cualquier sistema, que la vaca que más leche da es la que más margen genera, pero muchas veces esa vaca es la que más se descuida. Si vos estas en un rodeo de 22/25 litros promedio, vas a tener también vacas de 30/35 litros, y esas son las vacas que más le generan al tambo, las que más hay que aprovechar”, subraya el médico veterinario, quien brindará una conferencia el día 13 de mayo en TodoLáctea, como parte de un completo programa de capacitación que proponen, durante dos días, las Jornadas Lecheras Nacionales 2025. En su papel de subdirector del Programa de Formación Profesional para Lechería de Alto Rendimiento, que se establece mediante un convenio entre la firma Nutrinac y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, Capitaine Funes se encarga de expandir la visión de una lechería con mayor potencial de desarrollo, mediante el análisis de datos y por sobre todo mayores y mejores análisis en el plano nutricional, que es una de las principales variables que se deben tener en cuenta para obtener mejores resultados por vaca.

“Siempre aclaramos la necesidad de priorizar indicadores sobre los altos volúmenes de datos. Analizar aquellos precisos, que sirvan efectivamente para la toma de decisiones y ajustes dentro de nuestro sistema, es primordial”, indica.

Para el especialista, un tambo de alto rendimiento no se concibe sin información electrónica y datos permanentes. “Hoy la producción de leche debe ser medida en cada ordeñe. No podemos andar manejando el tambo sólo con un control lechero mensual. Un tambo que quiere seguir en carrera tiene que pensar en medición”, acentúa.

Dice que ya en la actualidad las vacas te responden de manera muy rápida con datos, en el plano individual pero también en lo grupal. “Por eso es necesario disponer de datos que nos permitan saber también de que manera agrupar las vacas. Al mismo tiempo, debemos entender como desafiarlas, qué hacer cuando no responden, como proceder, por lo que la capacitación es muy importante en este aspecto y tiene que ver con tener en cuenta todos estos detalles cuando las cosas no suceden como uno espera, que por lo general es lo que pasa”.

Desde donde pensar una lechería de alto rendimiento

Para Capitaine Funes, una referencia en la lechería de alto rendimiento se basa en un sistema donde las vacas adultas llegan a 15.000 kilos de leche en una lactancia de 305 días. Son vacas que cierran su lactancia con 50 litros promedio y donde su pico de producción está en 60 litros. En este contexto, señala que con una alimentación pastoril no es posible hoy en día alcanzar esos objetivos.

“Hoy es necesario concentrar mucho la dieta, el confort. Las vacas tienen que caminar poco para hacer muy eficiente en la conversión del alimento; y por lo general en los tambos pastoriles se acomoda la producción al gasto de alimentación, y de esta manera no estoy pensando en la vaca, en su potencial”, remarca. “Se debe pensar más en el animal, no solo en lo que tengo para darle de comer. Lo que haga falta se lo compro, porque me lo va a devolver en márgenes de rentabilidad”.

Indicadores a tener en cuenta

Algunos de los datos más necesarios a analizar dentro del tambo se basan sobre la obtención de leche individual, pero también por grupos. “Hay que ver como se conforman, que comen y que eficiencia de conversión tienen”, dice Capitaine Funes.

A modo de ejemplo de indicadores, destaca que se busca una conversión que esté cerca de 1.5 kilos de leche corregida por 1 kilo de alimento consumido. Si un tambo está con ese indicador, el tambero puede estar tranquilo, de que está obteniendo buenas respuestas, que obtiene más sólidos que la mayoría de los tambos, que va a convertir mejor”.

En TodoLáctea, la conferencia que el especialista brindará sobre lecherías de alto rendimiento, versará sobre por qué es económicamente conveniente trabajar en este sentido. “Vamos a discutir las condiciones que tienen que tener los tambos para tener resultados y qué cosas hay que cuidar para que puedan lograrlos”, subrayó el veterinario.

El Programa completo de conferencias de las Jornadas Lecheras Nacionales no sólo contará con referentes argentinos en diversas temáticas, sino también provenientes de Estados Unidos y Brasil, como son los casos de Joseph “Joe” Harner, quien disertará sobre diseño de galpones para mitigar el estrés térmico; Gustavo Schuenemann, quien hablará sobre equipos de trabajo exitosos; Alejandro Castillo quien participará de un coversatorio sobre sistemas y sustentabilidad de los tambos; Rodrigo Carvalho Bicalho hablando sobre prevención de enfermedades y Adriano Mallmann exponiendo sobre monitoreo y control de micotoxinas.

Martes 13 de Mayo (día 1)

“El equipo de trabajo en el Tambo como motor del cambio”

Diserta: Ezequiel Layanna y Marcela Evans, integrante de Tambo en Equipo.

Charla sobre bienestar animal.

Diserta: Roberto Albergucci, asesor privado. Presentado por Boehringer Ingelheim.

¿De qué hablamos cuando decimos Lechería de Alto Rendimiento?

Diserta: Ariel Capitaine Funes, gerente de Nutrinac y subdirector del Programa de formacion profesional para lecherias de alto rendimiento (convenio Nutrinac-Fac Cs Vet UNR).

Sistemas de ordeño y cosecha de información. Panel de Ordeño robótico: ¿Qué aprendimos?.

Exponen xpertos de Lely, DeLaval y GEA.

Diseño de galpones para mitigar el estrés térmico. ¡Compost o Free-Stall?.

A cargo de Joseph “Joe” Harner, profesor del Departamento de Ingeniería Biológica y Agrícola de la Kansas State University (EE.UU).

Uso de Colina protegida: un efecto significativo en la nutrición del ganado lechero.

Disertante: Leandro Grecco, experto de Texter Feeds. Soporte técnico de Kemin.

Miércoles 14 de Mayo (día 2)

Conversatorio: Desafíos y amenazas de la lechería global. ¿Hacia dónde van los sistemas? Sustentabilidad. Prospectiva desde diversos bloques productores.

Participan. Alejandro Castillo (EE.UU. y Argentina), experto argentino que reside en Oceanía y Miguel Taverna, presidente de la FUNPEL y técnico del INTA Rafaela. Modera: Federico Aguer, periodista de Cadena 3.

Transformando Grupos en Equipos Exitosos: ¿Qué Define el Trabajo en Equipo en Producción Lechera?

Orador: Gustavo Schuenemann, profesor del Departamento de Prevención Veterinaria de Leche en la Ohio State University.

Estrategias de manejo para prevenir enfermedades y mitigar el estrés en vacas lecheras de alta producción.

Disertante: Rodrigo Carvalho Bicalho DVM, PhD, Universidad de Cornell (EE.UU),

Panel: ¿Por qué seguimos apostando al tambo?

Disertan: Marcos Snyder, gerente de Tambo Duhau (van a instalar 96 robots con 6.000 vacas en ordeñe); Agustín Roberi, ex director y gerente de marketing en Alladio quien puso un tambo y una fábrica de quesos en Luque (Córdoba); Ricardo Zurbrigen (robotizó su pequeño tambo de 60 hectáreas y logra producción de 20.000 lts/ha.)

Micotoxinas en el Rodeo Lechero: Impacto, Monitoreo y Estrategias de Control.

Diserta: Adriano Mallmann, director técnico de Pegasus Science (Brasil).

