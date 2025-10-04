Un  “Rayito” paso por la Expo Rural de 9 de Julio y se llevó el primer premio 

Se cumplido este sábado una nueva edición del tradicional Concurso Crianza del Ternero de la 128° Expo Rural 9 de Julio, del que participaron siete escuelas, seis de la ruralidad y localidades y una de la ciudad, el Centro de Educación Complementario -CEC- N°2, “Rayuela”.

Los terneros se entregaron en la primera semana de agosto, siendo la escuela que se sumaron al Concurso, N° 16 “Manuel Estrada” de Morea, N° 9 Bme. Mitre de La Blanqueada, N° 802 Rayuela, N° 22 “Remedios Escaladas de San Martin”, 12 de octubre, N° 6 “Arturo Yeomans” de Norumbega, N° 53 “Jorge Corbett, de Corbett y N° 10 “Guillermo Brown”, Dennehy.

En la evaluación para dar puntaje, y asi elegir un ganador, se evaluaron la carpeta que presentaron, nombre, mansedumbre.

Durante la entrega de premios se hizo mención que hubo escuelas que no pudieron tomar el compromiso para de impulsar el concurso ante la inundación que se sufre en el distrito.

El jurado estuvo compuesto por directivos de Sociedad Rural y de la Inspección distrital, al que se sumaron médicos veterinarios.

Los Ganadores

“Rayito” – Centro Complementario N° 802 Rayuela – Premio $ 700.000

“Flojito” – N° 9 Bme. Mitre – La Blanqueada – Premio $ 500.000

“Chakka Chiyara” – N° 6 Artruo Yeomans” – Premio $ 300.000