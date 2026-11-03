Un productor CREA fue designado como presidente de MAIZAR

Luis María Urriza fue designado nuevo presidente de Maizar, la Asociación Maíz y Sorgo Argentino, por la asamblea general ordinaria de la entidad celebrada hoy, en reemplazo de Federico Zerboni, quien culminó su mandato.

El Consejo Directivo se completará con Víctor Accastello (ACA) como vicepresidente 1º y Lisandro Galíndez (Syngenta) como vicepresidente 2º; Alfredo Paseyro (ASA) como secretario y Andrés Beibe (Vylor) como prosecretario; Santiago del Carril (Allaria Agro) como tesorero y Federico Zerboni (Zerboni SRL) como protesorero.

Urriza integra el Consejo Directivo de Maizar en representación de CREA. Es ingeniero agrónomo, tiene un MBA y es productor agropecuario. Fue subsecretario de Agricultura de la Nación y vicepresidente de Argentrigo, y es profesor de la Maestría en Evaluación de Proyectos Agroindustriales de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

En los últimos cuatro años, bajo la presidencia de Zerboni, Maizar amplió su trabajo con los gobiernos nacional y provinciales, con el Congreso de la Nación a través del Comité Ejecutivo Agrobioindustrial, y en el plano internacional a través de MAIZALL, y desarrolló proyectos técnicos y productivos en distintas regiones del país.

“Agradezco la confianza del Consejo Directivo. El objetivo para este nuevo período es continuar articulando las redes que conforman el maíz y el sorgo, incluyendo la interacción público-privada, para concretar cada vez más y mejor sus potencialidades”, sostuvo Urriza. «Ambas cadenas de cultivos tienen condiciones para producir más, transformar más granos en carnes, alimentos y bioenergía cerca de donde se cosechan, y llegar a nuevos mercados. Para ello, se necesitan reglas que permitan planificar más allá de una campaña y una agenda compartida entre el sector privado y el sector público capaz de propiciar inversiones”