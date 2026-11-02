Club de Leones entrego la Casa Nº 13 a la familia Bustos

El Club de Leones de 9 de Julio concretó el pasado viernes 30 la entrega de las llaves de la vivienda correspondiente a la Rifa Nº 13, cuyo beneficiario resultó ser el señor Walter Bustos.

La casa, ubicada en Mendoza 1835, entre Perito Moreno y Pueyrredon, fue entregada en un encuentro encabezado por la presidenta de la institución, León Marta Brizzi, y el tesorero, León Rubén Ávila, acompañados por otros integrantes del Club.

Además de recibir las llaves de su nueva vivienda, Walter Bustos también firmó la escritura, concretando así la formalización de la propiedad.

Bustos confirmo que pronto se mudaran a su nueva vivienda, mientras que desde el Club de Leones agradecieron a toda la comunidad por el acompañamiento y la colaboración, que hacen posible continuar desarrollando obras de servicio.

Asimismo, adelantaron que próximamente comunicarán los detalles de la venta de la Rifa Nº 14