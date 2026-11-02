163º Aniversario Ciudad 9 de Julio: Gentile recibió a dos tartaranietos del Gral. Julio de Vedia

En el marco de los actos conmemorativos por el 163° aniversario de la fundación de 9 de Julio, la Intendente Municipal, María José Gentile, recibió a Horacio Vidal y Vedia y Guillermina Vidal y Vedia, tataranietos del general Julio de Vedia, fundador de nuestra ciudad.

Durante el encuentro, que permitió compartir un momento de reconocimiento y poner en valor los vínculos históricos y familiares con los orígenes de 9 de Julio, la jefa comunal hizo entrega a ambos visitantes de un decreto que los declara Huéspedes de Honor del distrito.

La distinción constituye un reconocimiento a su vínculo familiar con una figura fundamental de la historia local y se enmarca en las actividades organizadas por el Municipio para conmemorar un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad.