El C.U.N. abre la inscripción para las becas habitacionales 2027

El Centro Universitario Nuevejuliense (C.U.N.) anunció la apertura de la inscripción para las becas habitacionales correspondientes al ciclo 2027, destinadas a estudiantes de 9 de Julio que deseen cursar sus estudios universitarios en la ciudad de La Plata.

¿CUÁNDO INSCRIBIRSE?

La inscripción comenzará el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 11 de diciembre de 2026.

¿DÓNDE RETIRAR LAS PLANILLAS?

Los interesados deberán acercarse a la sede de la F.U.N., ubicada en Robbio N.º 322, donde podrán retirar los formularios y la información necesaria para realizar la inscripción.

Horario de atención: de 7 a 13 horas.

MÁS INFORMACIÓN

También se pueden solicitar las planillas por correo electrónico o realizar consultas a través de: cun9dejulio@gmail.com Una nueva oportunidad para que jóvenes nuevejulienses puedan continuar su formación universitaria en La Plata, contando con el acompañamiento habitacional de la institución.