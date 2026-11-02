Estruendo y tensión en Marcos Paz: la recreación de una batalla histórica casi termina en tragedia

En el marco del 170° aniversario de la batalla de Villamayor, los vecinos y visitantes congregados en el Paseo del Bicentenario, en la localidad bonaerense de Marcos Paz, presenciaron un episodio tan insólito como escalofriante durante la recreación histórica del célebre enfrentamiento militar de 1856.

Todo transcurría con normalidad mientras dos de los participantes del evento explicaban de forma didáctica los detalles del conflicto bélico a la audiencia. Sin embargo, la tensión se apoderó de la escena cuando uno de ellos manipulaba la boca de un cañón operativo de época. En el preciso instante en que introducía la carga con un saquete de pólvora negra de fogueo, el artefacto detonó repentinamente sin previo aviso.

Una jornada que casi termina en tragedia

Una densa humareda envolvió en segundos la zona del disparo, acompañada por una onda expansiva que congeló por un instante el aliento de los presentes. La fuerza insospechada de la propulsión provocó que el organizador girara sobre su propio eje y perdiere en el acto su gorro tradicional de época, el cual salió despedido por los aires ante la mirada atónita del público.

El momento generó inmediata preocupación, especialmente al advertir que a escasos metros de la boca de fuego se encontraba un niño ataviado con un uniforme histórico. Afortunadamente, el percance no pasó de ser un susto espectacular que alteró la jornada conmemorativa, dejando grabado en la memoria de los asistentes un desenlace inesperado en plena reconstrucción del pasado.