La Edicion 2026 del «Museo a las Escuelas» cierra su año

Tras un nuevo año de trabajo muy exitoso, que contó con la participación de alumnos y docentes de distintos establecimientos educativos del distrito, el acto de cierre de la 19ª edición del ciclo “Museo a las Escuelas” se llevará a cabo este miércoles 4 de noviembre, a las 9 horas, en la sede del Museo y Archivo Histórico y Centro Cultural “Julio de Vedia”.

Durante el encuentro se presentarán los trabajos realizados por alumnos y docentes de distintas instituciones educativas, en el marco de una propuesta que busca acercar la historia local a las nuevas generaciones y fortalecer el sentido de pertenencia con la comunidad.