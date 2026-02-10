Un paro docente y 8.500 millones para arreglar escuelas a un mes del inicio de clases

A poco menos de un mes para el reinicio del ciclo lectivo en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, se conocieron dos novedades de interés: por un lado, un desembolso final del Gobierno provincial para poner en condiciones los edificios escolares y, por el otro, un paro docente.

La Dirección General de Cultura y Educación anunció una inversión de 8.500 millones de pesos para preparar las escuelas bonaerenses de cara al inicio del ciclo lectivo 2026 que se dará el 2 de marzo. La partida combina $2.050 millones de fondos ordinarios, $4.126 millones extraordinarios para mantenimiento preventivo y $2.310 millones como refuerzo del Fondo Compensador.

Con esos fondos se busca terminar de dejar en condiciones las escuelas, llevando a cabo la limpieza de tanques, desagote de pozos, refacciones menores, desmalezamiento, provisión de agua potable y artículos de higiene. También incluye desinfección y mantenimiento de matafuegos, con prioridad para escuelas afectadas por emergencias recientes.

La directora general Flavia Terigi destacó que la decisión de sostener la inversión educativa refleja “la importancia y el rol del Estado en el desarrollo y funcionamiento de una sociedad más justa y equitativa”.

Paro docente antes de las clases

La segunda novedad tiene que ver con una medida de fuerza anunciada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense: paro y movilización al Congreso de la Nación el miércoles 11 de febrero, en el marco de la jornada de lucha dispuesta en forma conjunta por las dos CTA contra la reforma laboral.

La medida de fuerza no tendrá impacto sobre el dictado de clases ya que, como fue dicho, el ciclo lectivo se reinicia el 2 de marzo. Las demandas son dirigidas de manera quirúrgica al Gobierno de Javier Milei, como el “repudio al ajuste en educación” y la “devolución del FONID y de sumas retenidas por el Gobierno Nacional”.

La convocatoria es respaldada por los gremios AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, y se escinde de la negociación en curso con el Gobierno provincial por los salarios de los trabajadores de la Educación.